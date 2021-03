Đi giao hàng, shipper 'tiện tay' cướp điện thoại của cô gái trẻ

Ngày 17/3, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Phạm Văn Thành (SN 1990, ở Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) về tội cướp giật tài sản.

Nghi phạm Thành tại cơ quan công an.

Theo điều tra, Thành làm nghề giao hàng (shipper). Vào chiều ngày 27/1, khi đang đi giao hàng cho khách tại khu đô thị Gold Mark City trên địa bàn phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm), Thành phát hiện chị H (trú tại Phú Xuyên) điều khiển xe máy, trên lưng đeo balo có để 01 chiếc điện thoại bên hông balo đi cùng chiều phía trước.

Khi đi đến đường nội khu đô thị, đối diện tòa 34-R4, Thành điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin trình báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương tiến hành điều tra. Đến ngày 28/01, Công an đã bắt giữ được đối tượng, đồng thời thu giữ được chiếc điện thoại tang vật (iPhone 7 Plus màu vàng).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thành đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sông Yên