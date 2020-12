Lý lịch bất hảo và tài 'nổ' không kém giang hồ mạng của Cường 'Dụ'

icon

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp với Cục kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP HCM đánh sập đường dây lừa đảo qua mạng internet, chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng.