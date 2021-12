'Bơm' tiền cho người tình làm ăn, sau đó khủng bố đòi nợ

Ngày 1/12, Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá băng nhóm cho vay lãi nặng do Đường Minh Tâm (tự Tâm “ken”, SN 1971, ngụ Tân Bình) cầm đầu, bắt giữ 13 đối tượng. Công an quận Bình Thạnh đã hoàn tất hồ sơ khởi tố 13 đối tượng về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tâm "ken" cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng.

Theo điều tra ban đầu, Tâm “ken” sống như vợ chồng với Đ.T.T.L (ngụ Bình Thạnh). L từng làm trong ngân hàng nên vẫn còn giữ khá nhiều mối quan hệ với các nhân viên ngân hàng. Biết được chuyện này, Tâm “ken” gợi ý L móc nối với một số nhân viên ngân hàng, tìm khách muốn vay tiền nhanh để đáo hạn ngân hàng.

Tâm “ken” móc nối với một số đối tượng cho vay nặng lãi khác đưa tiền cho L. Số tiền lãi mà nhóm đối tượng này đưa ra để cho L vay với các mức ngắn hạn (1 ngày, 3 ngày, 1 tuần) từ 0,5% đến 4% mỗi ngày; vay theo tháng là 18%/tháng. Về phần L, tự đưa ra mức lãi suất với khách hàng muốn vay.

Một số đối tượng trong nhóm của Tâm "ken".

Đầu năm 2020, do làm ăn không thuận lợi, L không còn đủ khả năng chi trả lãi và gốc cho nhóm Tâm “ken” nên giữa L và Tâm “ken” chấm dứt tình cảm. Tổng số tiền mà nhóm Tâm “ken” chuyển cho L từ tháng 1/2019 đến 1/2020 gần 132 tỷ đồng. L đã trả tổng cộng cả gốc lẫn lãi cho nhóm Tâm “ken” với số tiền gần 170 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi chia tay Tâm “ken” vẫn không buông tha cho L. Tâm “ken” cùng đồng bọn thúc ép những người từng cho L vay tiền bắt L phải ký giấy nợ với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ra, nhóm Tâm “ken” thường xuyên đến nơi ở của L gây áp lực, đe dọa. Không chỉ L mà người thân của L cũng bị vạ lây. Vì bị khủng bố liên tục nên L đã bỏ trốn. Khi L bỏ trốn, nhóm Tâm “ken” còn đến nhà ba mẹ L (phường 19, quận Bình Thạnh) bắt ép ba mẹ L bán nhà trả tiền cho L.

Công an quận Bình Thạnh và Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ nhóm Tâm “ken” hoạt động cho vay lãi nặng chuyên nghiệp, dù cùng một nhóm nhưng mỗi gói vay được các thành viên hoạt động độc lập để dễ dàng thu hồi tiền gốc, lãi.

Theo cand.com.vn