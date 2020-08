Hành trình truy bắt tên trộm 350 cây vàng ở thị xã Sơn Tây

Ngày 23/8, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm vụ cướp tiệm vàng ở Sơn Tây là Nguyễn Tiến Hân (SN 1990, ở xã Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội).

Trước đó, ngày 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của công an thị xã Sơn Tây về vụ việc tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc Tuấn Đạt do chị Lê Thị Vân Anh (SN 1979, tại địa chỉ số 55 Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây) - là chủ cửa hàng bị kẻ gian đột nhập, trộm 350 cây vàng và 140 triệu đồng (tổng giá trị khoảng 13 tỷ đồng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an Thị xã Sơn Tây, phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người liên quan, rà soát camera…

Nguyễn Tiến Hân đã trộm 350 cây vàng và 140 triệu đồng.

Trong lúc đang điều tra vụ trộm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiếp tục nhận được tin báo của Công an huyện Thạch Thất vào ngày 16/8 tại cửa hàng kinh doanh xe máy Honda tại thôn Hoà Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, do anh Nông Quốc Cường (SN 1968, ở xã Đường Lâm, thị xãSơn Tây) là chủ cửa hàng, bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 1 xe máy Honda SH 150i và 58 triệu đồng trong két sắt tại tầng 1 của hàng.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định đối tượng gây án vụ trộm cắp tài sản có đặc điểm, phương thức, thủ đoạn và phương tiện gây án giống vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc Tuấn Đạt.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã tập trung tối đa lực lượng trinh sát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị gồm: Công an TX Sơn Tây, Công an huyện Thạch Thất, Công an huyện Đan Phượng để bắt giữ đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Đến này 22/8, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản trên, là Nguyễn Tiến Hân (SN 1990, HKTT ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phương). Qua khai thác, đối tượng Hân có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sẳn. Cơ quan Công an đã thu giữ được tang vật gồm 8,4kg vàng trang sức các loại; 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhonne 11; 01 xe máy Honda SH 150i màu trắng - đen.

Căn cứ vào tài liệu điều tra và lời khai của đối tượng và các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan điều tra đã làm rõ: Nguyễn Tiến Hân là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Hân không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền ăn tiêu, không có tiền để trả nợ nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Khoảng đầu tháng 8 vừa qua, Hân biết được tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, cửa hàng kinh doanh xe máy tại địa bàn Thị xã Sơn Tây, huyện Thạch Thất có nhiều tài sản có giá trị; vào ban đêm tại tuyến đường chính ít người qua lại nên đã đến chợ thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng mua ba lô, kìm cộng lực, xà cầy, tuốc nơ vít, găng tay, khẩu trang, áo chống nắng, áo mưa, quần vải, giầy thể thao… làm công cụ gây án.

Hân lên mạng mua 1 chiếc xe Honda Lead, màu vàng, không có biển kiểm soát làm phương tiện đi trộm cắp. Theo đó, Hân sẽ đi xe máy lòng xung quanh các cửa hàng để tìm đường đột nhập vào bên trong. Sau khi tìm được điểm sơ hở của các tiệm vàng, Hân sẽ giấu xe máy tại khu vực vắng vẻ, không có camera an ninh rồi cầm theo ba lô đựng công cụ, đi bộ đến cửa hàng kinh doanh, trèo lên theo lối lan can của các cửa hàng để đột nhập trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Hân khai nhận đã liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp tại 2 tiệm vàng tại Sơn Tây và Thạch Thất trên. Vụ thứ nhất, vào 2h ngày 16/8, Hân sử dụng xe máy Honda Lead cùng công cụ đựng trong ba lô để trong cốp xe, mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và đi một mình lang thang tìm nhà, cửa hàng sơ hở để trộm cắp.

Khi đi đến khu vực cửa hàng xe máy Honda ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Hân dựng xe máy Honda Lead cách cả hàng xe máy khoảng 200m rồi đeo ba lô đựng công cụ trèo từ cây lên bờ tường của cửa hàng rồi trèo lên mái nhà, mở cửa kính cửa hàng xe Honda.

Hân đi cầu thang bộ xuống tầng 1 thì thấy két sắt để tại bàn làm việc. Hắn đã tìm được chìa khoá gần đó và mở két sắt ra, lấy được 58 triệu đồng rồi tiếp tục lên tầng 2 thì thấy 1 xe máy Honda SH 150i, màu trắng không lắp biển kiểm soát và treo chìa khoá trên tay lái xe nên đã dùng tuốc nơ vít tháo nắp nhựa rồi đấu dây ắc quy. Sau đó, Hân dắt xe cho vào thang máy xuống tầng 1, bật công tác mở cửa cuốn rồi dắt xe ra ngoài, nổ máy rồi tẩu thoát.

Lấy được xe, hắn đem gửi rồi đi bộ về nhà, dùng điện thoại của vợ gọi điện thoại cho taxi quen đến đón ở gần nhà và đưa đến khu vực xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội để hắn lấy xe máy Honda Lead.

Khoảng 3h ngày 18/8, Hân điều khiển xe máy Honda Lead đi một mình đến khu vực phường Quang Trung, Sơn Tây thì phát hiện cửa hàng vàng Tuấn Đạt có khả năng đột nhập vào lấy trộm nên đã dừng xe máy cách cửa hàng vàng một đoạn rồi đi bộ về phía cửa hàng.

Đến nơi, Hân trèo từ nhà bên cạnh sang tầng 2 của cửa hàng vàng rồi trèo lên ban công tầng 3, sử dụng kìm cộng lực, thanh sắt nhọn đã chuẩn bị từ trước để phá cửa kính, cửa gỗ, cắt khung sắt cửa đột nhập và đi xuống tầng 1 rút dây cắm điện của đầu thu camera an ninh, sau đó lấy trộm vàng đặt trong tủ kính trưng bày.

Sau khi lấy trộm xong, Hân đi bộ theo cầu thang lên tầng 3, cho số vàng trộm cắp được vào trong ba lô học sinh có sẵn tại đó và tẩu thoát theo lối đã đột nhập. Sau đó, Hân đi bộ ra chỗ để xe Honda Lead lấy xe máy đi về nhà bà ngoại tại thôn Bãi Thuỵ, xã Đồng Tháp và cất giấu số vàng trộm cắp được ở gầm giường trong phòng ngủ của bà ngoại tại tầng 1.

Quá trình điều tra, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã khám xét khẩn cấp và thu giữ toàn bộ số tang vật trên.

