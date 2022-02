CSGT đón lõng bắt 4 kẻ giết người bỏ trốn bằng xe bán tải

Chiều 17/2, tin từ Cục CSGT cho biết lực lượng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ thành công 4 đối tượng gây án giết người rồi bỏ trốn.

Theo đó, vào lúc 13h chiều 17/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được yêu cầu của Công an quận Bình Thạnh và Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp bắt giữ 4 đối tượng giết người đang trên đường tháo chạy ra Hà Nội bằng tuyến QL 1A, trên xe bán tải nhãn hiệu Chevrolet Colorado màu đỏ BKS: 51D-406.80.

Bốn đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngay lập tức, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Trạm CSGT Ninh Hòa triển khai phương tiện, bố trí lực lượng “đón lõng” sẵn sàng bắt giữ đối tượng. Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng CSGT phát hiện và đã bắt giữ thành công các đối tượng tại Km 1413 QL 1A.

Chiếc bán tải các đối tượng dùng để chạy trốn.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Châu Đức Minh Luân (SN 1992; trú tại Quận Bình Tân), Nguyễn Hoàng Duy Khương (SN 2005), Nguyễn Đình Phong (SN 1996) và Đào Minh Trúc (SN 1991; cùng trú tại phường 11, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận về hành vi giết người tại TP Hồ Chí Minh sau đó bỏ trốn. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

