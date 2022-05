Xác định nguyên nhân vụ cháy khu vực kho sản xuất Công ty TNHH Hải Nam

Chiều 5/5, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu vụ cháy khu vực kho sản xuất Công ty TNHH Hải Nam ở thôn Yên Viên, xã Yên Viên, nguyên nhân vi phạm về quy định phòng chống, cháy nổ.

Theo thông tin từ Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, thực hiện nghiêm công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, qua rà soát đơn vị công bố 9 đơn vị vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy bị tạm đình chỉ.

Lực lượng PCCC đến hiện trường dập lửa.

Theo đó, các công trình vi phạm gồm nhà kho nhôm, công ty nhôm Đô Thành (ở cụm công nghiệp Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Chợ Vàng, công ty TNHH Việt Anh (thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Nhà in Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam (tổ dân phố Kiên Trung, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Công ty cổ phần Minh Việt Toàn Cầu (xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Chợ Sủi, Công ty TNHH Việt Anh (xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Công ty TNHH Huy Hùng (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Công ty TNHH TTTK (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) và khu vực kho sản xuất thuộc Công ty TNHH Hải Nam (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Trong đó đáng chú ý, vào khoảng 4h13 ngày 1/5, tại xưởng gỗ dán, Công ty TNHH Hải Nam ở thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm (Hà Nội) nơi đang có dấu hiệu hoạt động sản xuất đã xảy ra cháy.

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động 11 xe chữa cháy của các đơn vị của Công an huyện Gia Lâm, công an các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên và Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (Công an thành phố Hà Nội) cùng hơn 80 cán bộ chến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy áp sát khu vực cháy.

Kết quả, khoảng 5h10 cùng ngày, công tác chữa cháy đã bảo vệ được trên 2.200m2/ tổng số 3.000m2 nhà xưởng của cơ sở xảy ra cháy, đồng thời ngăn chặn không để cháy lan sang 2 nhà xưởng (thuộc Công ty CP viễn thông điện tử Vinacap, Công ty CP cáp quang Việt Nam) và các nhà dân lân cận.

Các chiến sĩ PCCC bị "biển lửa" bủa vây.

Khu xưởng kiêm kho này của Công ty TNHH Hải Nam từng 1 lần bị đình chỉ và 1 lần tạm đình chỉ hoạt động trong năm 2021 vì vi phạm các quy định phòng cháy chữa cháy.

Cụ thể, Thượng tá Phạm Văn Hậu, Trưởng công an huyện Gia Lâm đã ký 2 quyết định số 07/QĐTĐC-CAGL-PCCC ngày 28-7-2021 và số 28 /QĐTĐC-CAGL-PCCC ngày 8/10/2021 nội dung tập trung đình chỉ hoạt động đối với khu vực kho, sản xuất thuộc Công ty TNHH Hải Nam ở thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm (Hà Nội) do ông Trần Đức Huệ là Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam là đại diện tổ chức vi phạm.

Các chiến sĩ PCCC luôn nổ lực dập giặc lửa.

Để giải quyết triệt để tình trạng vi phạm, công an huyện Gia Lâm đã đề xuất UBND huyện chỉ đạo các xã phối hợp cùng lực lượng công an giám sát các cơ sở trên. Trong trường hợp vi phạm chây ỳ, đề nghị rút giấy phép hoạt động. Chỉ đạo Phòng Văn hoá thông tin thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến đông đảo người dân.

Tiến Anh