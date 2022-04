Công nhân cắt cỏ lia luôn cáp quang cao tốc

Ngày 24/4, xảy ra tình trạng ùn ứ ở các trạm thu phí cuối tuyến trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng vì đầu vào cao tốc tài xế lấy thẻ giấy nên khi ra phải chờ trả tiền.

Sáng 24/4, công nhân cắt cỏ của đơn vị quản lý tuyến cao tốc Hà Nội- Hải Phòng (Vidifi) đã vô tình để lưỡi máy cắt làm đứt tuyến cáp quang cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đại diện Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) cho biết, hệ thống dây cáp được thiết kế chạy ngầm, nhưng có thể do đất ta luy bị sụt lún nên dây bị lộ trên mặt đất.

Đây là tuyến cáp quang nội bộ do Vidifi đầu tư để truyền dữ liệu giữa các trạm thu phí nhằm tính toán mức phí tài xế xe dán thẻ không dừng phải trả. Cáp quang đứt nên dữ liệu từ các trạm thu phí không truyền về trung tâm điều hành của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, không thể kết nối với hệ thống xử lý của nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (ETC). Làn ETC của các trạm thu phí bị đóng, chỉ mở làn phát thẻ giấy cho xe đi vào và ra khỏi cao tốc.

Cảnh ùn ứ trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Tình trạng trên khiến nhiều xe qua các trạm thu phí đầu cuối tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị ùn ứ, kéo dài khoảng 2km đến 3km trước mỗi trạm. Các xe di chuyển chậm qua trạm vì lái xe phải dừng để trả tiền mặt, kéo dài thời gian hơn khi sử dụng dịch vụ ETC hoặc một dừng (MTC).

Ông Trần Anh Tú – Tổng giám đốc Vidifi thông tin thêm, đến 15h, tuyến cáp quang được nối lại và việc thu phí ETC và MTC trở lại bình thường. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ ở các trạm thu phí cuối tuyến vẫn kéo dài tới 18 giờ vì đầu vào cao tốc tài xế lấy thẻ giấy nên khi ra phải chờ trả tiền.

Đại diện Vidifi cho biết, dự kiến trong ngày 24/4 có khoảng 50.000 xe lưu thông trên tuyến đường này (tăng hơn ngày thường 5.000-7.000 xe). Doanh nghiệp đã có phương án làm thêm đường cáp quang dự phòng và một đường truyền không dây để hệ thống ETC hoạt động thông suốt khi cao tốc này chỉ thu phí không dừng từ đầu tháng 6/2022.

