công an tp thủ Đức, tp.hcm xuyên đêm truy quét khu “chợ tình” đồng tính nam

Các cặp đồng tính nam chọn nơi tối vắng vẻ để tâm sự rồi bị cướp tài sản, Công an TP Thủ Đức xuyên đêm truy quét khu “chợ tình' này.

Các đội nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Thủ Đức được huy động truy quét khu "chợ tình" này.

Nhiều cặp đôi đồng tính nam hẹn hò đến khu vực trên để “ân ái”, tâm sự đã bị tổ công tác mời về trụ sở làm việc và cam kết không tái diễn vi phạm.

Một cán bộ công an cho hay, mặc dù thời gian qua, Công an phường An Khánh đã lắp biển báo, nhắc nhở... nhưng các cặp đôi này vẫn đến khu vực trên để tâm sự, gây mất ANTT, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các tệ nạn xã hội.

Theo chân tổ công tác Công an thành phố Thủ Đức, PV Báo Giao thông ghi nhận hàng chục trường hợp bị công an đưa về trụ sở Công an phường để làm việc.

“Tôi đến khu vực này tìm kiếm bạn tình nhưng chưa kịp thì đã bị công an đến kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở”, anh D., ngụ quận Gò Vấp chia sẻ.

Hàng chục trường hợp bị công an đưa về trụ sở làm việc.

Một cặp đôi đang "tâm sự" cũng bị tổ công tác phát hiện, kiểm tra hành chính. “Cả 2 thừa nhận có quen biết và thường xuyên kiếm khu vực vắng người để "vui vẻ" mặc dù biết khu vực vắng vẻ dễ xảy ra tình trạng cướp tài sản…”, một thanh niên cho biết.

Qua kiểm tra, cả hai không xuất trình được các giấy tờ liên quan nên cảnh sát đã đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, cảnh sát đã nhắc nhở 2 cá nhân nên tìm nơi an toàn để tâm sự, tránh bị các đối tượng lợi dụng để cướp.

Vỉ thuốc ngựa thái được 1 người đồng tính sử dụng được công an thu giữ.

1 bao cao su chưa sử dụng và gel bôi trơn được cảnh sát thu được.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, chỉ trong 2 giờ lùng sục, hơn 16 trường hợp đã bị cảnh sát đưa về trụ sở. Trong đó có 3 trường hợp bị lập biên bản vi phạm hành chính, CSGT đã tạm giữ 3 phương tiện.

Tâm sự nơi vắng vẻ, 1 người đồng tính bị cướp

Trước đó ít ngày, Công an phường An Khánh, thành phố Thủ Đức đã tiếp nhận trình báo của một người đồng tính nam bị cướp tài sản sau khi đến khu đất trống để tâm sự.

Theo trình báo, khoảng 23h ngày 13/8, anh P. (22 tuổi) đến khu đất trống để “tâm sự”. Một lúc sau, có hai thanh niên đi bộ đến gần khu vực của anh P..

Nhiều người biết khu vực vắng vẻ tiềm ẩn nguy cơ bị cướp nhưng vẫn đến.

Anh cứ nghĩ là cặp đồng tính nam khác nên không để ý. Ít phút sau, hai thanh niên này tiến lại gần, tiếp cận và dùng dao uy hiếp, cướp xe máy Vario của anh P. rồi tẩu thoát.

Do là khu vực vắng vẻ, ít người qua lại nên lúc xảy ra vụ việc không có ai ứng cứu.

Nhận thông tin, ban chỉ huy Công an thành phố Thủ Đức chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, truy xét đối tượng. Đồng thời triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực này.

Qua vụ cướp trên, Công an thành phố Thủ Đức cảnh báo các cặp đôi trẻ, các cặp đồng tính nam không nên tâm sự nơi ít người qua lại, đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng xấu lợi dụng để xâm hại tính mạng, sức khỏe cũng như là tài sản.

Theo www.baogiaothong.vn