Vụ chồng thảm sát vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình: Hung thủ ra đầu thú, Công an xã bàng hoàng, không tin là thật

Đến công an, Thịnh ăn mặc gọn gàng, người sạch sẽ và không có nhiều biểu hiện bất thường. Khi tới trụ sở công an, Thịnh nói vừa giết người và bảo công an bắt mình...

Sáng 29/6, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết: “Sau khi Đào Văn Thịnh (SN 1979, ở thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) dùng dao sát hại vợ và bố mẹ vợ rồi ra đầu thú, cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng trong trường hợp khẩn cấp”.

Người thân đau đớn trước sự ra đi đột ngột của vợ chồng ông Cửu và chị Sim.

Vị này thông tin thêm: “Đối tượng Thịnh chưa có tiền án, tiền sự gì ở địa phương nhưng bị nghiện đã lâu. Đối tượng rời địa phương đi làm ăn xa (ở tỉnh Gia Lai – PV) từ lâu, mới trở về địa phương từ năm 2020, đến hôm qua (ngày 28/6/2021) thì xảy ra vụ việc”.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, lúc đến trụ sở công an, Thịnh ăn mặc gọn gàng, người sạch sẽ và không có nhiều biểu hiện bất thường. Còn khi mới tới trụ sở công an, Thịnh nói giết người và bảo công an bắt mình. Tuy nhiên, trước thái độ bình tĩnh của đối tượng, lại đang bận làm căn cước công dân nên Ban công an xã chưa tin đối tượng vừa gây án.

Các nạn nhân xấu số được đưa đi hoả táng chiều 28/6.

Đến khi Thịnh khẳng định đã giết vợ và bố mẹ vợ, Ban công an xã ngay lập tức thông báo công an viên tại thôn Bái Trang đến kiểm tra và xác định việc Thịnh gây án là có thật, lực lượng công an tiến hành bắt giữ nghi phạm.

Ban đầu, Thịnh nói đã giết người, công an xã "có cảm giác vụ việc không nghiêm trọng", nhưng sau khi kiểm tra hiện trường, chiến sĩ công an khu vực không ngờ vụ việc nghiêm trọng đến như vậy.

“Đối tượng giết người quá tàn độc”, vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình nói.

Cũng theo vị này, khi cán bộ trực ban hỏi Thịnh giết người bằng gì, kẻ thủ ác điềm tĩnh trả lời "dùng dao chém" và bảo công an "bắt em đi".

Xe chở các nạn nhân đi hỏa táng.

Ngay sau khi bắt Đào Văn Thịnh, lực lượng công an xuống hiện trường phát hiện ông Đào Đình Cửu tử vong tại ghế uống nước ngoài sân, còn bà Mộc (vợ ông Cửu) và chị Sim (con gái vợ chồng ông Cửu) tử vong ở cuối sân, gần đầu ngõ. Thi thể bà Mộc được phủ 1 chiếc ruột chăn màu trắng.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho hay, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên, để có kết luận cuối cùng của vụ án thì cơ quan điều tra vẫn cần tiếp tục làm rõ, làm căn cứ xử lý đúng người, đúng tội.

Theo thông tin từ Công an xã Quỳnh Hoa, vào sáng 28/6, chị Đào Thị Sim (SN 1978, vợ Thịnh) có đến UBND xã Quỳnh Hoa xin các thủ tục để chuyển giấy ly hôn lên Toà án nhân dân huyện Quỳnh Phụ. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, 2 vợ chồng đã nhiều lần cãi vã nhau và gửi đơn ly hôn lên UBND xã.

Thịnh từng nhiều lần đe doạ giết gia đình nhà vợ.

Sau khi nắm thông tin, cơ quan công an có vào cuộc xác minh vấn đề này. Quá trình làm việc với công an, vợ chồng Thịnh khẳng định có xảy ra mâu thuẫn và đã giảng hoà với nhau. Mỗi khi 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, địa phương đều vào cuộc tiến hành hoà giải.

