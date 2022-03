Công an thu giữ thiết bị do thuyền trưởng tàu bị nạn tự ý tháo gỡ, khiến 17 người chết

Ngay sau khi ông Sen, thuyền trưởng tàu Phương Đông 05 tự ý tháo thiết bị trên tàu gặp nạn, khiến 17 người tử vong, công an đã thu giữ ngay lại toàn bộ tang chứng, vật chứng.

Gần 1 tuần sau khi xảy ra vụ tai nạn chìm tàu trên biển Cửa Đại, thành phố Hội An khiến 17 người chết, Công an tỉnh Quảng Nam vẫn trong giai đoạn giải quyết thông tin tội phạm. Nếu xác minh có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Công an sẽ khởi tố vụ án để điều tra. Cơ quan công an đã thu giữ các thiết bị do thuyền trưởng tàu bị nạn đã tự ý tháo gỡ. Hiện, Công an tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương xác minh nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương rà soát, đánh giá và chấn chỉnh những sai sót trong quá trình vận chuyển hành khách ra đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An. Theo Công an tỉnh Quảng Nam, cơ quan chức năng tính toán chiếc ca nô gặp nạn lưu thông với tốc độ khoảng 32 km/giờ.

Các phương tiện vẫn được cấp phép rời bến trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Về thông tin ông Lê Sen, thuyền trưởng tàu Phương Đông 05 tự ý tháo thiết bị trên tàu gặp nạn, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Sau khi ông Sen tiến hành tháo máy móc ra thì chúng tôi đã thu giữ ngay lại. Chúng tôi đã khám nghiệm con tàu bị nạn lần một, đồng thời đề nghị tiến hành khám nghiệm lại lần thứ 2 cho kỹ lưỡng, đồng thời thu lại các mẫu vỏ tàu để làm rõ thêm chất lượng con tàu này thế nào”.

Trước thời điểm xảy ra vụ chìm tàu, Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam đã phát nhiều tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển. Lúc 4 giờ ngày 26/2, Đài này dự báo, vùng biển Quảng Nam có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6; Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa; sóng biển cao 1,5- 2,5 m; biển động. Trong khi đó, phương tiện bị nạn mang cấp VR-SB, được hoạt động trong điều kiện gió không quá cấp 5.

Với điều kiện thời tiết được dự báo có nơi cấp 6, giật trên cấp 6 thì người thực hiện thủ tục cần dừng việc cấp phép cho phương tiện hoạt động để bảo đảm an toàn theo quy định. Tuy nhiên, phương tiện trước khi bị tai nạn vẫn được đơn vị thuộc xã Tân Hiệp, thành phố Hội An cấp phép rời bến.

