Nam thanh niên ôm vết thương tới bệnh viện, khai đã đâm chết bạn gái

Khuya 8/11, Công an TP Thuận An (Bình Dương) thông tin, chiều cùng ngày trực ban Công an phường Thuận Giao nhận được điện thoại của bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương về việc có 1 bệnh nhân tên Đặng Thành Nhân (SN 1992, quê Đồng Tháp) được đưa đến cấp cứu với thương tích vết thương thấu bụng bên trái.

Hiện trường vụ việc.

Khi cấp cứu, bệnh nhân khai thương tích trên do bạn gái đâm trong quá trình hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhân khai, đã đâm chết bạn gái và xác bạn gái đang nằm tại phòng trọ số 3, đường NA10, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Bình Dương.

Nhận được thông tin, công an đã đến địa chỉ nói trên để xác minh. Tại phòng trọ nói trên, công an thấy đang khoá ngoài, quan sát qua lỗ thông gió nhìn thấy trên gác có 1 quạt máy đang hoạt động, một vũng máu nên tiến hành bảo vệ hiện trường.

Tại phòng trọ, công an phát hiện người phụ nữ đã tử vong. Làm việc với cán bộ điều tra tại bệnh viện, Đặng Thành Nhân khai, trước đó đã xảy ra mâu thuẫn với bạn gái tên Nhung.

Đến 22h tối cùng ngày, công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo tienphong.vn