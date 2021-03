Công an thông tin nguyên nhân bé gái 3 tuổi bị ngã từ tầng 12A chung cư

Theo Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), sau khi liên hoan, bố mẹ tiễn khách về thì không để ý đến cháu nên mới xảy ra sự việc, đến khi nghe thấy mọi người hô hoán mới chợt nhớ ra con mình còn ở trên nhà...

Trao đổi với phóng viên về vụ việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng may mắn thoát chết thần kỳ, Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết: Ngày 28/2, gia đình cháu bé tổ chức liên hoan tại nhà cùng một gia đình khác. Sau buổi liên hoan, bố mẹ cháu tiễn khách về không để ý nên mới xảy ra sự việc".

Về khu vực lan can căn hộ xảy ra vụ việc, Thượng tá Thành thông tin: "Gia đình đã lắp tấm chắn nhưng do cháu bé trèo qua và leo ra lan can".

Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân.

Kiểm tra tại hiện trường, Công an xác định do cháu bé trèo qua lan can và leo ra ngoài rồi bị tuột tay rơi xuống. Khi bố mẹ cháu nghe thấy mọi người hô hoán mới chợt nhớ ra con mình còn ở trên nhà.

Thượng tá Thành chia sẻ: "Đây là 1 sự việc hết sức may mắn. Ngay trong đêm công an quận đã chỉ đạo và đề xuất UBND TP và Thành ủy Hà Nội khen tặng tấm gương người tốt việc tốt cho anh Mạnh. Đồng thời tuyên truyền, rà soát các khu chung cư trên địa bàn. Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh phải hết sức cẩn thận trong các vấn đề bảo vệ trẻ em tại chung cư như: lắp đặt tấm chắn, tránh các vật nhọn như dao, kéo hoặc các nguồn điện...

Sông Yên