Chuyển hồ sơ về Công an quận để điều tra vụ nhóm phụ nữ đánh nhau do mâu thuẫn trên mạng xã hội

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm phụ nữ hẹn gặp nhau ở khu đô thị Times City (Hà Nội) để giải quyết và đã xảy ra xô xát khiến một người phụ bị thương ở mặt phải vào viện điều trị.

Qua xác minh ban đầu, được biết, nhóm người này đã có mâu thuẫn với nhau từ trước trên mạng xã hội, nên đã hẹn nhau qua sảnh chung cư T18 Timecity để trao đổi, giải quyết mẫu thuẫn.

Nói về vụ việc trên, chị N.T.H.A. (26 tuổi, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) kể lại, trước đó chị và người phụ nữ M. có xảy ra mâu thuẫn trên mạng xa hội Facebook. Khi đó, bạn của chị N.T.H.A là P. (27 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) vào bình luận bênh vực thì bị một phụ nữ tên D. đăng ảnh của chị H.A lên mạng xã hội bôi nhọ.

Không lâu sau, người tên D. (ở toà nhà T18, khu đô thị Times City) đã liên lạc với chị N.T.H.A hẹn gặp nhau vào lúc 23h ngày 10/11 để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn.

Khu vực xảy ra vụ việc (ảnh cắt từ clip).

“Mục đích của chúng tôi đến gặp yêu cầu D. xoá hình ảnh của tôi bị đăng tải lên mạng xã hội. Thế nhưng khi vừa đến nơi thì M. đã lao vào đánh bạn tôi là T. Lúc này, mấy người khác cũng lao vào hành hung T. Thấy bạn bị đánh, tôi chạy vào can ngăn thì bị M. giằng ngã xuống đất, trong khi người này biết tôi đang mang thai hơn 2 tháng.

Sau đó tôi bị một người đàn ông không biết tên kéo lê hơn 10m. Bạn tôi bị M. cầm chai bia đập vào đầu, lấy mảnh vỡ chai dí vào mặt gây thương tích. Quá hoảng sợ tôi vội chạy ra gọi bảo vệ toà nhà để báo công an. Không lâu sau, nhóm người đánh chúng tôi vội rời đi vào bên trong toà nhà”, chị H.A. kể lại.

Hình ảnh chị T. (người mặc áo trắng) bị nhóm người khác đánh hội đồng.

Sau sự việc chị H.A. đã đưa bạn mình đi bệnh viện cấp cứu với thương tích trên phần đầu, mặt, cơ thể, đồng thời đi khám thai. Qua xác định, chị T. bị rách ở vùng mặt phải khâu 5 mũi, ngoài ra còn một số thương tích trên người. Về phần chị H.A. các bác sĩ cho biết trên cơ thể bị thương tích, xây xát nên về nhà nghỉ ngơi, theo dõi thêm.

“Sau sự việc tôi đã trình báo cơ quan công an. Tinh thần bạn tôi bị hoảng loạn. Người hành hung chúng tôi sau đó muốn gặp nhưng tôi không đồng ý. Tôi mong muốn cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những người này. Thậm chí họ còn có hành vi gọi điện đe doạ, thách thức chúng tôi”, chị H.A. cho biết thêm.

Chiều 18/11, trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo Công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội xác nhận vụ việc và cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân, Công an phường Mai Động đã chuyển hồ sơ về Công an quận Hoàng Mai, để tiến hành điều tra vụ việc”.

Nói về thông tin cho rằng chị M. mới từ TP.HCM ra Hà Nội nhưng không cách ly theo quy định mà tụ tập đánh nhau, vị lãnh đạo Công an phường Mai Động giải thích: “Có thể chị M. này mới ra Hà Nội và di chuyển đi tiếp. Còn có hay không việc chị M. không cách ly theo quy định thì cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ”.

Sông Yên