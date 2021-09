Công an nổ súng vây bắt 2 đối tượng trốn nhà tạm giữ từ Gia Lai qua Đắk Lắk

Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) vừa phối hợp với nhiều đơn vị khác vây bắt 2 đối tượng trốn truy nã nguy hiểm.

Chiều 1/9, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) và Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) bắt giữ được 2 đối tượng trốn truy nã.

Công an nổ súng vây bắt đối tượng trốn khỏi nhà tạm giữ từ Gia Lai qua Đắk Lắk

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 30/8, đối tượng Ksor Hái (16 tuổi) và Nguyễn Văn Trực (31 tuổi, cùng trú huyện Krông Pa, Gia Lai) đã bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Krông Pa. Ngay sau đó, Công an huyện Krông Pa đã phát lệnh truy nã Ksor Hái và Nguyễn Văn Trực.

Đến ngày 31/8, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an huyện Ea Kar và Công an huyện Krông Pa vây bắt được Ksor Hái khi đối tượng này đang lẩn trốn tại địa bàn thôn 15, xã Cư Prông (huyện Ea Kar).

Tiếp đó, đến sáng 1/9, lực lượng Công an phát hiện Trực đang di chuyển bằng xe máy trên đường tại địa phận thôn 13, thị trấn Ea Knốp (huyện Ea Kar) nên đã bố trí lực lượng đón lõng dọc đường. Do Trực điều khiển xe máy với tốc độ cao nên công an phải nổ súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo trước khi ập tới vây bắt.

Theo hồ sơ công an cung cấp, vào tháng 6/2021, Ksor Hái bị khởi tố về tội ''Cướp tài sản'' và ''Cướp giật tài sản''; Nguyễn Văn Trực bị khởi tố về tội ''Cướp tài sản''.

Hiện cả 2 đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Krông Pa tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trần Nhân