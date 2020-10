Bàn giao đối tượng mua bán thông tin cá nhân trái phép và trốn truy nã cho Công an Trung Quốc

Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị bàn giao đối tượng Xu Jing Dong cho Công an Trung Quốc.

Theo đó, Công an quận Hoàn Kiếm vừa phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị bàn giao đối tượng truy nã XU JING DONG (33 tuổi; quốc tịch Trung Quốc) cho Công an Trung Quốc xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Xu Jing Dong.

Theo tài liệu điều tra của Công an Trung Quốc, khoảng tháng 01/2019 đến tháng 3/2019, Xu Jing Dong có hành vi mua bán thông tin cá nhân vi phạm pháp luật hình sự Trung Quốc. Đến tháng 9/2019, đối tượng xuất cảnh từ Thái Lan sang Việt Nam và sống lang thang ở Đà Nẵng để trốn tránh lực lượng chức năng Trung Quốc.

Qua rà soát thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an vận động đối tượng ra đầu thú.

Công an Hà Nội bàn giao đối tượng Xu Jing Dong cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Ngày 12/10/2020, sau khi đi ô tô từ Đà Nẵng ra Hà Nội, Xu Jing Dong đã đến Công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) đầu thú.

Ngày 26/10/2020, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị bàn giao đối tượng này cho Công an Trung Quốc.

Sông Yên