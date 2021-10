Triệt phá sới bạc trên đồi keo có 6 phụ nữ tham gia

19 đối tượng đi xe 16 chỗ lên đồi keo ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đánh bạc bị Công an vây ráp, truy bắt, thu giữ tang vật hơn 400 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) vừa phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp bắt quả tang 19 đối tượng đánh bạc trên đồi keo, thu giữ hơn 400 triệu đồng.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ.

Trước đó, vào hồi 18h ngày 18/10/2021, tại khu vực đồi keo xóm Châu Thành, xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp), hàng chục cán bộ chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Quỳ Hợp đã triển khai tiến hành vây ráp khu vực đồi keo, nơi các đối tượng tổ chức đánh bạc.

Phát hiện bị vây bắt, các đối tượng đã lên xe ô tô 16 chỗ để bỏ trốn. Tuy vậy, lực lượng Công an đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ 19 đối tượng (trong đó có 6 phụ nữ tham gia), thu giữ hơn 400 triệu đồng.

Qua đấu tranh, khai thác, ổ nhóm này do đối tượng Đào Thế Hồng (SN 1967, trú tại huyện Quỳ Hợp) cầm đầu. Hồng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đối tượng khác để tổ chức sới bạc, trong đó có nhiệm vụ sử dụng xe ô tô loại 16 chỗ để chở các con bạc đến địa điểm đã được sắp xếp trước.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Việt Hòa