Đắk Nông liên tiếp bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt từ tỉnh Nam Định

Chỉ trong vòng 2 ngày 21 và 22/9, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Nam Định. 2 đối tượng này đều đã thay tên đổi họ, sống khép kín tại Đăk Nông

Sáng nay (24/9), thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, chỉ trong 2 ngày 21 và 22/9, đơn vị này đã phối hợp với Công an xã ở các huyện Krông Nô và Đắk Song bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Nam Định từ hơn 10 năm trước.

Đối tượng Toa bị bắt giữ

Cụ thể, vào ngày 21/9/2021, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Công an xã Nam Bình, huyện Đắk Song bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Toa (SN 1982), trú tại xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) khi đối tượng Toa đang lẩn trốn trên địa bàn thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk Song.

Đối tượng Toa bị Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vào năm 2011. Sau đó Toa trốn vào huyện Đắk Song và thay tên đổi họ nhằm tránh sự phát hiện của công an.

Đến ngày 22/9/2021, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục phối hợp với Công an xã Tân Thành, huyện Krông Nô bắt giữ đối tượng Phạm Hùng Sơn (SN 1974), địa chỉ cư trú tại phường Quang Trung, thành phố Nam Định (Nam Định) khi y đang lẩn trốn trên địa bàn thôn Đắk Tân, xã Tân Thành, huyện Krông Nô.

Đối tượng Sơn tại cơ quan công an

Đối tượng Sơn bị Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "cướp tài sản và trộm cắp tài sản" vào năm 1999. Sau khi bị truy nã, Sơn vào huyện Krông Nô sinh sống và đã thay tên đổi họ nhằm tránh sự truy bắt của công an.

Hơn 20 năm, dù đã bằng nhiều cách ngụy trang cho bản thân, sống khép kín nhưng Sơn vẫn bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Bị kiểm tra giấy tờ, tài xế có lệnh truy nã toàn quốc bất ngờ bỏ chạy vào rẫy cà phê Một tài xế có lệnh truy nã toàn quốc bị tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông kiểm tra hành chính đã bất ngờ bỏ chạy vào rẫy cà phê. Sau khi được vận động tài xế này đã ra đầu thú và bị bắt giữ.

Sông Cài