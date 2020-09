BÌnh Dương: Phá sới bạc hoạt động tinh vi, tạm giữ nhiều đối tượng

Ngày 6/9, nguồn tin từ Công an tỉnh, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá sới bạc với 30 con bạc, trong đó có nhiều phụ nữ tham gia.

Ngày 6/9, nguồn tin từ Công an tỉnh, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá sới bạc với 30 con bạc tham gia (trong đó có nhiều phụ nữ) do đối tượng Hồ Văn Cường (tự là Cường “cóc”, 38 tuổi, ngụ KP.5, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát) cầm đầu tổ chức. Hiện lực lượng công an đang tạm giữ 15 đối tượng để điều tra hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Đối tượng Hồ Văn Cường cầm đầu sòng bạc bị tạm giữ tại cơ quan công an

Theo điều tra, thời gian gần đây, một nhóm đối tượng trong đó có Cường “cóc” thường xuyên xuất hiện tại sòng bạc ở địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Phước, tham gia đánh bạc, lôi kéo các con bạc chuyên nghiệp ở TX.Bến Cát. Việc tổ chức hoạt động diễn ra rất tinh vi, Cường “cóc” cử nhiều đàn em trà trộn vào sòng chơi bịp, gian lận để thắng. Các địa điểm mở sòng bạc là những khu vườn cao su rộng, các nhà cao tầng, nhà có cửa kín, kiên cố...

Công an thu giữ các tang vật liên quan để điều tra

Vào đêm 4/9, khi Cường “cóc” tổ chức lắc tài xỉu cho nhiều con bạc tại căn nhà số 194, KP.2, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát thì Phòng Cảnh sát hình sự huy động lực lượng tiến hành bao vây, ập vào bắt quả tang 30 con bạc đang say sưa sát phạt.

Tại hiện trường, công an thu giữ tổng số tiền khoảng 250 triệu đồng, 12 xe máy, 2 ô tô, 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện và các tang vật khác có liên quan. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Giám đốc khách sạn Công đoàn đánh bạc gần 150 triệu đồng trong 1 ngày Quá trình điều tra, Công an xác định, Nguyễn Hữu Thăng (SN 1972, Giám đốc khách sạn Công đoàn tại Thiên Cầm) đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề với số tiền gần 150 triệu đồng trong ngày 14/8.

Theo baobinhduong.vn