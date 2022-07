Cô gái trẻ tố bị sàm sỡ, hành hung tại Aeon Mall Long Biên

Hồ sơ vụ cô gái tố cáo một người đàn ông sàm sỡ, khi cô phản kháng thì bị người này hành hung tại Aeon Mall Long Biên đã được Công an phường Long Biên chuyển đến Công an quận xử lý.

Sáng 21/7, trao đổi với PV Infonet, Đ.T.M.A. (SN 1998, ở TP.HCM) cho biết: “Trước ngày 16/7, tôi có ra nhà bạn ở Hà Nội chơi. Tối 16/7, tôi cùng bạn đi mua sắm tại Trung tâm thương mại Aeon Mall quận Long Biên. Đến khoảng 20h, khi tôi đang đứng ở cổng số 2 thì bị một người sàm sỡ, đụng chạm vào vùng nhạy cảm. Tôi phản ứng, chất vấn lại thì anh ta lao vào hành hung, liên tục đánh vào đầu tôi”.

M.A. đang điều trị tại bệnh viện. (Hình ảnh nạn nhân cung cấp)

“Dù bị đánh ngay trong trung tâm thương mại, có sự chứng kiến của nhiều người, thậm chí là có nhân viên bảo vệ của trung tâm đứng gần nhưng tôi không nhận được sự hỗ trợ, bảo vệ. Chỉ đến khi người đàn ông lạ mặt kia rời đi thì bảo vệ mới đi chậm lại chỗ tôi và hỏi tôi bị làm sao không.

Anh bảo vệ này nói rằng bản thân chỉ là người điều hướng xe nên không can thiệp vào việc tôi bị đánh.

Tuy nhiên, không lâu sau, người đàn ông đó bị bộ phận quản lý Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên mời vào phòng an ninh làm việc với lý do gây mất an ninh trật tự.

Lúc này, danh tính kẻ sàm sỡ, hành hung tôi được xác định là N.Đ.H. (SN 1985, ở Đông Anh, Hà Nội).

Ban đầu làm việc với lực lượng quản lý Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, N.Đ.H. vẫn giữ thái độ chống đối, phủ nhận vụ việc, chỉ đến khi quản lý trung tâm nói toàn bộ hành vi của H. đã bị camera giám sát quay lại thì anh ta mới thừa nhận", M.A chia sẻ.

Cô gái trẻ thông tin thêm: “Sau đó, tôi đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán tôi bị tổn thương nội tụ, tụ máu thái dương trái, phải nằm viện để theo dõi dài hạn.

Khoảng 23h cùng ngày, tôi cùng N.Đ.H đến Công an phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) trình báo lại vụ việc.

Tuy nhiên, tại trụ sở Công an phường, H. lại phủ nhận việc sàm sỡ tôi. Anh ta trình bày chỉ tát tôi một cái và từ chối chi trả các chi phí khám chữa bệnh cho tôi. Từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, người đàn ông đó chưa một lần liên lạc để xin lỗi".

Nói về sức khỏe bản thân, chị A. cho hay hiện vẫn đang trong bệnh viện để theo dõi sức khỏe; tâm lý vẫn chưa ổn định lại, chị vẫn đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Trả lời PV về vụ việc, lãnh đạo Công an phường Long Biên cho biết đã tiếp nhận trình báo của cô gái tên Đ.T.M.A. (SN 1998, ở TPHCM) về việc bị N.Đ.H. (SN 1985, ở Đông Anh, Hà Nội) sàm sỡ, hành hung.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được đơn vị bàn giao cho Đội Tổng hợp, Công an quận Long Biên thụ lý để điều tra theo thẩm quyền.

Sông Yên