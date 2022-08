Cô gái chết trong phòng trọ, nghi do bạn trai đánh

Nam thanh niên và cô bạn gái xảy ra mâu thuẫn tại phòng trọ dẫn tới việc nạn nhân bị đánh nhiều cái.

Ngày 28/8, Công an TP Thuận An, Bình Dương, đang tạm giữ thanh niên 24 tuổi để lấy lời khai vì nghi ngờ thanh niên này có liên quan đến cái chết của cô bạn gái.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, thanh niên 24 tuổi chạy ra khỏi phòng trọ trên đường D6, KDC Thạnh Bình, phường An Thạnh, hô hoán báo tin cô bạn gái ở chung phòng đã chết.

Nhận thông tin, Công an TP Thuận An nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân là chị L.T.M.K. (24 tuổi, quê An Giang).

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận trước đó vào tối qua 2 người có xảy ra mâu thuẫn, thanh niên này đã đánh chị K nhiều cái. Người dân xóm trọ cho biết họ cũng nghe thấy nhiều tiếng động và tiếng cãi nhau bên phòng trọ của cặp này.

Sau đó, cả 2 đi ngủ, tới sáng thì thanh niên này phát hiện bạn gái đã tử vong. Tại hiện trường, người nạn nhân có nhiều vết bầm, chảy máu mũi.

Tới hơn 10 giờ trưa, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Hiện công an TP Thuận An tạm giữ người bạn trai để tiếp tục lấy lời khai.

