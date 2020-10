Cô gái bị ép quỳ ở quán nướng: 'Tôi muốn lấy cái tâm để họ nhận ra sai lầm'

Ngày 2/10, TAND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiện (47 tuổi, chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện) 12 tháng tù về tội "Làm nhục người khác".

Cùng tội danh trên, Lăng Văn Vân (27 tuổi, nhân viên quán) bị HĐXX tuyên 9 tháng tù.

Bị hại trong vụ án là chị Dương Thị Hiền (SN 1993), cô gái này bị Nguyễn Văn Thiện bắt quỳ xin lỗi vì “bóc phốt” đồ ăn của quán nướng Hiền Thiện có sán.

Sau khi phiên toà kết thúc, trả lời câu hỏi của PV VTC News về việc dù bị chủ quán lăng mạ, sỉ nhục nhưng vẫn xin cho các bị cáo hưởng mức án thấp nhất, chị Hiền cho hay: "Tôi muốn lấy cái tâm của mình, đạo đức của mình để đối xử lại với những gì họ đã làm với tôi để họ thấy được và nhận ra sai lầm của họ. Tôi còn gia đình, còn sinh sống và làm việc ở đây nên muốn chuyện gì đã qua thì để nó qua đi rồi sống trong yên bình".

Trong suốt phiên tòa, bị hại Dương Thị Hiền vẫn chưa hết hoảng sợ khi thuật lại vụ việc bị chủ quán nướng Hiền Thiện bắt quỳ xin lỗi rồi đe dọa, hành hung.

"Tôi không dám về nhà gặp con, cũng không dám đi ra đường, nhiều đêm đang ngủ tôi giật mình tỉnh giấc, công việc bán hàng cũng phải ngừng...", chị Hiền khóc nức nở kể về những tổn thất về tinh thần mà mình đang phải chịu đựng.

Tuy vậy, người phụ nữ này cho rằng ông Thiện quá nóng tính nên mới hành động như vậy. Chị đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt để 2 bị cáo sớm được trở về với gia đình.

“Tôi mong toà xem xét giảm nhẹ cho 2 bị cáo, cho 2 bị hại hưởng án treo để các bị cáo sớm về với gia đình, cộng đồng tiếp tục công việc làm ăn", chị Hiền nói.

Chị Dương Thị Hiền khóc nức nở kể lại vụ việc.

Chấp nhận lời xin lỗi của 2 bị cáo, nhưng bị hại Hiền đề nghị 2 bị cáo cam kết trước chị và các cơ quan truyền thông, cơ quan chức năng rằng sau khi sự việc kết thúc, 2 bị cáo không được có hành động gây tổn hại đến chị và gia đình chị.

Đáp lại đề nghị trên, cả bị cáo Thiện và bị cáo Vân đều cam kết trước HĐXX sau khi trở về cộng đồng sẽ không tìm chị Hiền để trả thù.

"Bị cáo đã nhận ra lỗi lầm. Xin quý toà, HĐXX và các cấp thẩm quyền xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo được về với gia đình", bị cáo Nguyễn Văn Thiện nói.

Theo cáo trạng, ngày 17/8, chị Dương Thị Hiền đăng bài lên facebook "bóc phốt" đồ ăn của quán nhắng nướng Hiền Thiện có sán.

Đến khoảng 23h30 ngày 18/8, tại quán nhắng nướng Hiền Thiện (thuộc khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh), Nguyễn Văn Thiện ngồi trên ghế giữa tát một cái vào mặt chị Hiền và bắt chị Hiền quỳ gối xuống đất để nói chuyện với Thiện.

Sau đó, Thiện lấy điện thoại, vào mạng Facebook dung tài khoản nhắng nướng Hiền Thiện, rồi bật chế độ quay phát trực tiếp, Thiện liên tục chửi bới, lăng mạ, đe doạ chị Hiền với mục đích làm nhục chị Hiền.

Ngày 19/8 và ngày 20/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh lần lượt ra quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân (SN 1993, trú tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về hành vi “Làm nhục người khác”.

