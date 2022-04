Cô gái 25 tuổi tử vong trong đám cháy ở phường Phú Đô đã đặt tiền mua nhà chung cư chuẩn bị làm đám cưới

Bố nạn nhân xót xa kể: “Cách đây ít ngày cháu xuống chỗ nhà trọ để cùng bạn trai đặt cọc tiền mua chung cư, sang tháng 2 đứa sẽ làm đám cưới. Vậy mà giờ lại xảy ra cơ sự này là nỗi đau quá lớn với gia đình”.

Khi nghe tin cô gái 25 tuổi tử vong trong đám cháy ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, không khí tang thương đã bao trùm căn nhà nhỏ ở thôn An Hoà, xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì, Hà Nội), nơi N.M.A sinh ra và lớn lên.

Người thân đang chuẩn bị tang lễ cho nạn nhân.

Khi chúng tôi mới đến đầu thôn An Hòa đã cảm nhận được không khí tang thương, gặp mọi người ai cũng rất đau buồn. Nhiều người thân, hàng xóm đã đến động viên, chia buồn cùng gia đình nạn nhân và đưa cô gái trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ai cũng biết cuộc sống của con người không phải trường tồn với thời gian, có sinh, có tử đó là quy luật của tạo hóa. Nhưng sự ra đi của cô gái trẻ đã làm nhiều người dân ở thôn An Hòa, khó nén được dòng lệ tuôn trào.

Nhiều gia đình sống cạnh nhà N.M.A cho biết, từ nhỏ N.M.A là cô gái ngoan ngoãn lễ phép, ở đây ai cũng yêu quý. Khi nghe tin cháu gặp nạn, làng xóm xung quanh vô cùng đau xót. Chiều qua (1/4), người thân đã đón cháu về, ai cũng buồn. Mẹ N.M.A khi ghe tin con gái thì ngất lên, ngất xuống mấy lần.

Mọi người đến chia buồn cùng gia đình cô gái trẻ.

Nén đau thương, ông Nguyễn Minh Đức (bố của N.M.A.) xót xa kể: “Cách đây ít ngày cháu xuống chỗ nhà trọ để cùng bạn trai cọc tiền mua chung cư, sang tháng 2 đứa sẽ làm đám cưới. Vậy mà giờ lại xảy ra cơ sự này là nỗi đau quá lớn với gia đình”.

Theo ông Đức, trong đêm 31/3, khi nghe tin khu trọ của chị gái bị hoả hoạn, 2 em của N.M.A. đang ở nhà cũng tức tốc chạy đến bệnh viện để xem danh sách các nạn nhân nhưng không thấy tên của chị. Nhưng phép màu đã không xảy ra, sáng ngày 1/4 thì tin dữ ập xuống gia đình.

Trao đổi với PV Infonet, ông Phạm Đình Hùng – Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì cho biết: “Bố mẹ chị N.M.A làm nghề tự do nên điều kiện kinh tế ở mức trung bình nhưng đã tần tảo nuôi N.M.A. và 2 người em học đại học đầy đủ”.

Thông tin về vụ việc nghiêm trọng này, Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 19 giờ ngày 31/3, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra cháy ở khu nhà trọ cao tầng, có địa chỉ tại số 4, ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khoảng 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, cứu và hướng dẫn thoát nạn 12 người, trong đó có 4 trẻ em, ra khỏi đám cháy, đồng thời phát hiện 1 thi thể nữ giới tại hiện trường.

Nghi phạm Hải được đưa về trụ sở công an để điều tra.

Song song với việc cứu, chữa cháy, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đến khoảng 23h00 ngày 31/3, Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội và Cục Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an làm rõ, bắt giữ được đối tượng gây án là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, ở thôn Bịch, xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; chỗ ở: số 4, ngõ 17A/9/472 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Hải là công nhân và chưa có tiền án, tiền sự.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận có quan hệ tình cảm với anh C.V.H (SN 1994, ở huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). Tháng 1/2022, Hải phát hiện mình có thai nhưng không được gia đình anh H. chấp nhận, bản thân anh H. có ý tránh mặt, chuyển đến ở với anh họ là H.C.V (SN 1990, cùng ở huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang), tại phòng trọ 604, nhà số 4, ngõ 60 đường Phú Đô.

Hải cho rằng anh V. chính là người ngăn cản, xúi giục H. chấm dứt tình cảm với Hải nên nảy sinh ý định trả thù. Nghĩ là làm, chiều 31/3, sau khi đi khám sức khỏe, Hải đi xe máy ra cây xăng, mua 1,5 lít xăng đựng bằng chai nhựa rồi đi về nhà trọ của anh V. tại phường Phú Đô với ý đồ dùng chai xăng vừa mua để đốt cháy, làm hỏng xe máy của anh V.

Đến khoảng gần 18h00 cùng ngày, tranh thủ có người ở xóm trọ đi về mở cửa, Hải xin vào gặp bạn. Chờ người này đi lên tầng, Hải đi bộ vào khu để xe tầng 1, phát hiện chiếc xe máy của anh V. dựng ở gần cầu thang, Hải đã đổ khoảng 1/2 lượng xăng trong chai lên xe máy của anh V rồi để phần xăng còn lại ở gần cửa nhà vệ sinh tầng 1, cách xe máy của anh V. khoảng 4m. Sau đó, Hải quẹt diêm đốt xe anh V.

Lửa bùng lên, Hải chạy ra cổng, cởi áo khoác vứt lại rồi điều khiển xe đi ăn tại một quán ăn trên đường Lạc Long Quân. Khi Hải đang ăn thì H. gọi điện thông báo việc khu trọ bị cháy do cháy nổ xe máy. Hải hẹn quay lại khu trọ để gặp H., trên đường đi, Hải đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Vật chứng thu giữ gồm 1 vỏ chai (Hải dùng để đựng xăng), 1 áo khoác thể thao màu đen và 1 xe máy (nhãn hiệu Nioshima Nio Plus, màu cam đen, không đeo BKS).

Sông Yên