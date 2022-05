Clip cô gái đu bám ô tô nghi đánh ghen bị hất văng xuống đường: Đã mời lái xe CX-5 đến điều tra nguyên nhân

Sáng 4/5, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Đội CSGT số 5 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết công an đang mời người lái xe đến để làm rõ về hành vi hất văng người phụ nữ đu bám ở cửa xe xuống đường.

Lãnh đạo Đội CSGT số 5 thông tin thêm: “Cơ quan công an đã làm rõ chiếc xe Mazda CX-5 trong vụ việc thuộc sở hữu của công dân ở tỉnh Hưng Yên. Người lái xe đã được công an mời đến trụ sở để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện chưa thể xác định nguyên nhân có phải do đánh ghen hay không”.

Hình ảnh người phụ nữ bám vào cánh cửa xe ô tô Mazda CX-5 bị hất văng xuống đường.

Về danh tính lái xe, vị này chia sẻ: “Khi có thông tin cụ thể đơn vị sẽ báo với lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội. Khi đó, người phát ngôn của Phòng CSGT sẽ thông tin với báo chí sau”.

Trước đó, vào sáng 3/5, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội cho biết: “Đơn vị đã chỉ đạo Đội CSGT số 5 khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ đu bám cửa xe ô tô Mazda CX-5, sau đó bị hất văng xuống đường, gây mất an toàn giao thông”.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 1/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một vụ xô xát xảy ra tại đường vành đai 3, đoạn qua cầu Thanh Trì nhập vào quốc lộ 5, hướng về nút giao Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo nội dung clip, một người phụ nữ cố gắng kéo, mở cửa bên phụ chiếc Mazda CX-5 biển kiểm soát 89A - 141.36.

Tuy nhiên, cửa xe không những không mở mà người điều khiển xế hộp cho xe tiếp tục chạy, mặc người phụ nữ bám víu vào cánh xe.

Sau khoảng 10 giây, người phụ nữ tuột tay, ngã ra đường, còn chiếc Mazda tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Người đăng tải clip cho biết đây là một vụ "đánh ghen".

Phân tích vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng VPLS Nguyễn Anh (Hà Nội) cho biết: “Hành vi của lái xe là nguy hiểm khi điều khiển ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ với tốc độ lớn, lạng lách cho người phụ nữ đang bám vào cánh cửa rơi xuống đường.

Pháp luật buộc người điều khiển phương tiện phải biết khi người bám vào cửa xe nếu di chuyển và lạng lách cho họ rơi xuống là nguy hiểm đến tính mạng. Thực tế nạn nhân ngã, nhưng rất may mắn là không bị bánh xe chèn vào người khi phần đầu người phụ nữ ngay sát bánh xe ô tô.

Xét hành vi của người lái xe thể hiện sự côn đồ, hung hãn đã có dấu hiệu phạm tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật hình sự.

Nạn nhân không tử vong là do may mắn nên hành vi phạm tội thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt theo quy định tại Điều 15 Bộ luật Hình sự.

Lỗi của người lái trong trường hợp này là lỗi cố ý trực tiếp "nhận thức rõ hành vi của mình là có tính nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra".

Sông Yên