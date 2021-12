Truy nóng nhóm chém người, đập phá quán cà phê, bất ngờ với nguyên nhân

Các đối tượng lao vào quán cà phê đâm chém loạn xạ làm 3 người bị thương.

Tối 15/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã bắt giữ 7 đối tượng để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại một quán cà phê thuộc khu phố Tây A, phường Đông Hoà, TP Dĩ An.

Trước đó, khoảng 22 giờ tối 14/12, tại quán cà phê Kit & Ken trên đường Võ Thị Sáu, phường Đông Hoà, nhóm bạn của anh Võ Văn Tài (22 tuổi, ngụ phường Đông Hoà, TP.Dĩ An) có khoảng 9 người đang ngồi uống cà phê tại quán thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 15 đối tượng mang theo hung khi lao vào chém loạn xạ khiến nhóm của anh Tài và nhiều khách bên trong quán hoảng sợ tháo chạy ra phía ngoài đường.

Chém xong, nhóm đối tượng nhanh chóng lên máy rời khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến 3 nạn nhân bị thương (trong đó có anh Tài) được đưa đi cấp cứu.

Clip vụ truy sát ghi lại từ camera an ninh.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hoà khẩn trương phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An tổ chức lực lượng đến hiện trường truy xét các đối tượng gây án.

Theo công an, các đối tượng lẩn trốn ở khu vực giáp ranh giữa TP Dĩ An và TP Thủ Đức. Thời điểm bắt giữ 7 đối tượng, công an đã thu giữ hàng chục hàng chục dao phóng lợn, dao quắm, mã tấu của nhóm đối tượng gây án.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng hung khí.

Qua đấu tranh, nhóm đối tượng khai nhận xảy mâu thuẫn với nhóm khác, tuy nhiên khi mang hung khí đi tìm đối thủ, đến quán cà phê trên thấy nhóm đông thanh niên ngồi tại quán, lầm tưởng là nhóm đối thủ nên đã xách hung khí xông vào truy sát.

Hiện công an đang vận động các đối tượng còn lại ra trình diện.

Theo congan.com.vn