CLB Hà Nội bị trộm lấy mất giày của nhiều cầu thủ

Theo lãnh đạo xã Quốc Tuấn (huyện An Lão, Hải Phòng), cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong trên đường. 2 nghi can đã đến cơ quan công an đầu thú và đã bị tạm giữ.