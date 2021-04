Chủ vườn lan Hà Thanh vác hành lý rời nhà 5 ngày trước, khách các tỉnh về tận nhà tìm

Vụ việc hé lộ khi ngày 12/4 trên mạng xã hội Facebook rầm rộ chia sẻ thông tin chủ vườn lan Hà Thanh. ở xóm chợ Định Xuyên (xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bỏ trốn.

"Thông tin cho anh em, bạn bè chơi lan tin xấu về những ai đã đặt lúa non cây tại vườn lan Hà Thanh là chủ vườn đã bỏ trốn. Trong đó, có anh em đầu tư hàng chục tỷ vào vườn lan này", người đặt mua lan đột biến ở vườn lan Hà Thanh huyện Ứng Hòa viết trên trang Facebook cá nhân.

Căn nhà đã khóa trái cửa từ cách đây nhiều ngày.

Theo ghi nhận của PV sáng 14/4, vườn lan Hà Thanh có diện tích khoảng 60m2 được xây dựng cao hai tầng bằng khung sắt.

Hiện vườn lan Hà Thanh vẫn đang khóa kín cửa. Hai sàn trồng lan chỉ còn sót lại một vài giỏ.

Theo thông tin được những người chơi lan đột biến cập nhật sáng nay trên mạng xã hội, số tiền bị chủ vườn lan này lừa đảo đã lên tới 370 tỷ đồng.

Một số người dân sinh sống gần vườn lan H.T cho biết: "Tôi không rõ cụ thể hoạt động buôn bán của nhà anh T. (chủ vườn – PV) như thế nào, nhưng thi thoảng thấy có nhiều ô tô biển ngoại tỉnh đến đậu trước cửa, chắc là khách mua lan".

Cũng theo người này, họ đã thấy chủ vườn lan rục rịch sắp xếp hành lý chuyển đi cách đây 5 ngày, chưa thấy quay lại, họ cũng không biết chủ vườn lan bỏ trốn hay là đi đâu.

Bà B. (một người hàng xóm của nhà anh T., chủ vườn lan Hà Thanh) cho hay: "Theo tôi được biết, việc anh T. trồng lan chỉ mình anh ấy biết, gia đình không tham gia. Bố mẹ và em trai cậu ấy vẫn ở đây, còn vợ con thì đã về nhà ngoại từ trước đó rồi".

Được biết bố mẹ của anh T. làm ở xưởng cưa, còn em trai làm sửa chữa điện thoại, họ cũng không biết anh T. bỏ đi đâu vì trước giờ vườn lan của anh T. được biết đến là một vườn lan có tiếng, chưa từng có xích mích với ai.

Nhiều người tìm về vườn lan Hà Thanh để xác minh thông tin chủ vườn ôm tiền bỏ trốn.

Sau khi vụ việc xảy ra, đã có rất nhiều người từ khắp nơi tìm đến vườn lan Hà Thanh để xác minh thông tin, đòi lại tiền.

Đến nơi, họ đành phải ngậm ngùi ra về vì không thể tìm được tung tích của chủ nhà, còn 2 số điện thoại liên lạc của anh T. hiện đã khóa.

"Mấy ngày hôm nay có nhiều người từ tận Cao Bằng, Hà Nam,... xuống đây để tìm anh T., có người còn đứng chờ cả ngày trời nhưng vẫn phải tay không ra về, bà B. cho biết thêm.

2 số điện thoại của chủ vườn đều không liên lạc được.

PV Infonet đã liên hệ với ông Nguyễn Như Tuyển, Chủ tịch UBND xã Hòa Nam để tìm hiểu thông tin về vụ việc. Ông Tuyển xác nhận trên địa bàn có vườn lan Hà Thanh hoạt động buôn bán lan.

"Cho tới ngày 14/4, trên địa bàn xã vẫn chưa nhận được bất kỳ đơn tố cáo, khiếu nại nào của người dân nên chính quyền chỉ có thể nắm thông tin chứ chưa thể cử lực lượng đi xác minh, điều tra cụ thể được", ông Tuyển nói.

Liên quan đến vụ việc này, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Ứng Hòa phối hợp lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, triệu tập những người có liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Được biết, ngày 12/4/2021, Công an huyện Ứng Hòa tiếp nhận đơn trình báo của 03 công dân phản ánh việc chuyển tiền cho chủ vườn lan Hà Thanh tại xóm Chợ, thôn Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa để mua bán lan đột biến.

Tuy nhiên, đến ngày giao cây thì không liên lạc được với chủ vườn lan, khi đến nhà cũng không biết chủ vườn lan đi đâu. Tổng số tiền theo đơn trình báo là khoảng 11 tỷ đồng.

Thông tin trên báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Trưởng công an huyện Ứng Hòa cho biết, sáng 13/4, Công an huyện Ứng Hòa phối hợp với công an xã Hòa Nam bước đầu xuống vườn lan Hà Thanh xác minh thông tin.

Đến chiều 13/4, anh T. đã tới Công an huyện Ứng Hòa trình diện. Tại cơ quan công an, anh T. còn làm đơn tố cáo người đã bán lan đột biến cho anh vì khi ra hoa lại không đúng chủng loại như đã thỏa thuận trước đó.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục bị "sốc" trước những phi vụ giao dịch lan đột biến có giá trị hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, "bong bóng" lan vỡ cũng không ngoài dự đoán của nhiều người.

