Vụ thảm sát 3 người tử vong ở Thái Bình: Nếu đưa Thịnh đi cai nghiện có thể không xảy ra chuyện đau lòng

Sáng 29/6, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Hoàn - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) cho biết: “Đào Văn Thịnh (SN 1978, ở thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa) gây án có thể không có người hàng xóm nào biết để hô hoán hoặc chạy vào giúp đỡ các nạn nhân, chỉ khi đối tượng đến công an xã đầu thú (khoảng 9h ngày 28/6) và công an xuống làm việc thì mọi người mới biết.

Khi các cơ quan chức năng đến hiện trường chỉ có 1 - 2 người hàng xóm đứng ngoài đường quan sát. Nếu có người phát hiện sớm có thể Thịnh đã không gây ra vụ án dã man như vậy...".

Nói về quá trình sinh sống của gia đình Thịnh từ khi đối tượng từ Gia Lai trở về quê, ông Hoàn thông tin thêm: “Ở địa phương, vợ chồng Thịnh đã xảy ra những mâu thuẫn, cãi vã và phải thông báo đến chính quyền. Khi địa phương xuống can thiệp, hoà giải thì họ lại bình thường.

Quá trình hoà giải, ông Đào Văn Tá (75 tuổi, bố Thịnh - PV) mong muốn các ban ngành có thể hàn gắn những sứt mẻ trong chuyện tình cảm của vợ chồng con trai, tuy nhiên việc hoà giải đã tiến hành một số lần nhưng không mang lại kết quả như mong muốn.

Đến sáng 28/6, chị Sim mang đơn ly hôn lên nộp cho UBND xã Quỳnh Hoa xác nhận để làm các thủ tục chuyển lên TAND huyện Quỳnh Phụ. Khi nộp đơn, chị Sim thiếu các giấy tờ về hộ khẩu nên về nhà chồng lấy. Nộp đơn, các thủ tục xong, chị Sim ra về được khoảng 1 tiếng thì Đào Văn Thịnh tới công an xã đầu thú về việc giết người".

Theo ông Hoàn, trước khi gây án, nghi phạm là đối tượng nghiện lâu năm và nằm trong danh sách theo dõi của công an xã. Mặc dù nghiện nhưng anh ta không trộm cắp vặt, không gây gổ, đánh chửi nhau với ai.

Ngày 25/6, từ các nguồn tin của quần chúng nhân dân thông tin việc Thịnh sử dụng ma túy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Quỳnh Hoa đã đưa Đào Văn Thịnh đi xét nghiệm tại Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ nhưng cho kết quả âm tính. Nghi phạm nằm trong diện theo dõi của cơ quan công an.

"Nếu kết quả xét nghiệm mà dương tính, ngày hôm sau chúng tôi lên danh sách, đưa đối tượng đi cai nghiện thì có lẽ đã không xảy ra vụ án...", vị chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa nói.

Về thời điểm nghi phạm đầu thú, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa kể, khi đến công an, Thịnh tỏ ra bình tĩnh và không có biểu hiện gì sợ hãi. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban công an xã đã cử người xác minh và xác định có vụ án như trình báo nên tiến hành bắt giữ đối tượng.

Cũng theo Chủ tịch xã, ở hiện trường vụ án, ông Đào Đình Cửu (SN 1940 - bố vợ Thịnh) tử vong tại chiếc ghế ngồi ở bộ bàn uống nước đặt ngoài sân, thi thể bà Vũ Thị Mộc (SN 1943, vợ ông Cửu) và con gái là Đào Thị Sim (SN 1978 - vợ Thịnh) nằm ở mép sân giáp ngõ.

Bố mẹ Thịnh cũng thừa nhận con mình nghiện nhiều năm nay. Thịnh không trộm cắp vặt hay xin tiền của người trong nhà.

Còn nói về thông tin Thịnh cho rằng vợ "cặp kè" và ngủ với cháu, ông Hoàn khẳng định: “Đó là thông tin dư luận đặt ra, theo tôi hoàn toàn không chính xác và tôi cũng không muốn bàn luận về thông tin đó vào thời điểm này”.

Sáng 28/6, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã tạm giữ Đào Văn Thịnh để tập trung điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Đến công an, Thịnh ăn mặc gọn gàng, người sạch sẽ và không có nhiều biểu hiện bất thường. Khi tới trụ sở công an, Thịnh nói vừa giết người và bảo công an bắt mình...