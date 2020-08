Chủ tịch TP Bắc Ninh: Xử nghiêm vi phạm của quán nhắng nướng Hiền Thiện

Trưa 20/8, trao đổi với PV về thông tin kiểm tra quán ăn Hiền Thiện, ông Nguyễn Song Hà, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Vào tối 19/8, tổ công tác liên ngành của UBND TP Bắc Ninh đã kiểm tra đột xuất quán nhắng nướng Hiền Thiện, phát hiện nhiều sai phạm. Chắc chắn TP sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”.

Đoàn liên ngành TP Bắc Ninh kiểm tra quán Nhắng nướng Thiện Hiền.

Ông Nguyễn Song Hà cũng thông tin: “Lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, vi phạm của quán. Việc này đã giao cho anh Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó Chủ tịch TP Bắc Ninh trực tiếp xử lý”.

Nói về việc chị H đăng thông tin lên facebook cảnh báo quán ăn không đảm bảo vệ sinh, luật sư Đặng Xuân Cường (Văn phòng luật sư Trương Anh Tú – Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nêu quan điểm: "Trong trường hợp nếu chị H có hành vi đăng tải những thông tin sai sự thật về sản phẩm đồ ăn của nhà hàng Nhắng nướng tại Bắc Ninh, sau đây nếu có kết luận của cơ quan chức năng về việc thông tin chị H đăng tải là sai sự thật, gây thiệt hại cho nhà hàng thì hành vi này của người này sẽ là hành vi có dấu hiệu của “Tội vu khống” được quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Ngược lại, trong trường hợp thông tin mà chị H đăng tải lên mạng xã hội về sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng kia là đúng thì hành vi kể trên của chị H cần được bảo vệ và tuyên dương.

Bởi lẽ, với việc đăng tải những thông tin trung thực về một đơn vị kinh doanh thiếu chân chính, cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của cộng đồng thì chị H đã thực hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Thông tin mà chị H đăng tải đã góp phần giúp cộng đồng tránh được việc vô tình phải sử dụng sản phẩm của đơn vị làm ăn chỉ chạy theo lợi nhuận mà bất chấp đạo đức, phớt lờ sự an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng".

Hình ảnh chủ quán bắt chị H quỳ gối xin lỗi vì "review" quán ăn không tốt khiến dư luận phẫn nộ.

Theo thông tin trên Báo Giao Thông, ngay trong buổi tối ngày 19/8, đoàn kiểm tra liên ngành của TP Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác phòng chống Covid-19 tại quán nhắng nướng Hiền Thiện, có địa chỉ tại số 42 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh.

Theo biên bản của đoàn kiểm tra, quán nhắng nướng Hiền Thiện không có dụng cụ lưu mẫu thức ăn; thực phẩm để trực tiếp dưới nền đất; khu vực bếp có côn trùng; chưa có đồ bảo hộ cho nhân viên trong quá trình chế biến trực tiếp.

Tại thời điểm kiểm tra, quán ăn không xuất trình được giấy tờ thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cũng trong tối 19/8, thông tin với PV, ông Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an TP Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, trú tại phố Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh; chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện) về hành vi làm nhục người khác. Theo Chánh Văn phòng HĐND & UBND TP Bắc Ninh, Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra vụ án.

Theo thông tin trên Zing.vn, sáng nay (20/8), lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cho biết đơn vị đã triệu tập chị D.H để làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc. Chị D.H là người đăng thông tin đồ ăn quán nhắng nướng Hiền Thiện có sán lên facebook tối 17/8 và đã bị chủ quán Hiền Thiện truy tìm, lăng mạ, bắt quỳ gối xin lỗi vào tối hôm sau.

Theo Soha, khi làm việc với công an, chị H đã có đơn tố cáo về việc mình bị quỳ trong quán. Tại cơ quan công an, cô gái đi cùng chị H kể lại, sau khi bị quỳ ở quán nhắng nướng Hiền Thiện, mọi người đã phải đưa chị này nhập viện điều trị bởi trước đây chị H từng có biểu hiện co giật giống như bệnh động kinh.

Tiến Anh