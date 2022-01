Chủ ô tô gắn BKS giả trùng biển xe Lexus thừa nhận lý do bất ngờ

Ông Nguyễn Hoàng Bình, chủ xe Hyundai Elantra gắn BKS giả 47A-179.79 bị xử lý hành chính với nhiều vi phạm khác đã thừa nhận lý do gây bất ngờ.

Ngày 3/1, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Đội CSGT đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hoàng Bình (SN 1989, trú xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, chủ xe gắn biển số giả 47A-179.79) với các lỗi vi phạm dừng xe trên miệng cống thoát nước, không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ đăng ký xe.

Chủ xe Hyundai Elantra thừa nhận gắn biển giả để chụp hình, câu view. Ảnh: N.H

Quá trình xử lý, Công an TP Buôn Ma Thuột phát hiện biển số xe của ông Bình đang sử dụng là giả. Do đó, công an đã tạm giữ chiếc xe trên để tiếp tục xác minh, xử lý thêm hành vi sử dụng biển số giả.

Trao đổi với PV, ông Bình cho biết: “Chiếc xe Hyundai Elantra biển thật là 43A-337.18, chiếc xe này vừa được anh em mua từ TP Đà Nẵng về Đắk Lắk, đang chờ có khách để bán lại.

Trong lúc đang chờ rút hồ sơ, tôi gắn biển 47A-179.79 vào để chụp hình đăng tải lên mạng xã hội để câu view, gây sự chú ý để dễ bán chứ không vì mục đích gì khác”.

Hợp đồng mua bán xe Hyundai Elantra và biển thật là 43A-337.18. (Ảnh: N.H)

“Tôi và một người anh tên Hải chuyên kinh doanh xe ô tô cũ, cách đây 5 năm, tôi có đặt mua biển số 47A-179.79 về với mục đích để gắn vào xe cũ chụp hình rồi đăng tải trên mạng xã hội nhằm mục đích câu view. Tôi không nghĩ biển số này trùng với biển số của chiếc xe Lexus ở Đắk Lắk”, ông Bình lý giải

Trao đổi qua điện thoại, ông Bùi Văn Hải, người kí hợp đồng mua bán chiếc xe trên cho hay, ông và ông Bình góp vốn với nhau, chuyên mua bán xe cũ.

Ông là người chuyên đi săn xe ở các tỉnh, sau đó mua đưa về tỉnh Đắk Lắk để ông Bình bán. Để bán được xe, anh em hay gắn biển đẹp, chụp hình đăng trên mạng để tăng sự tương tác, dễ bán xe.

Biển 47A-179.79 của chiếc xe LEXUS, thuộc sở hữu của Công ty TNHH XDCĐ Hoàng Nam.

Như Báo Giao thông phản ánh, ngày 30/12, từ nguồn tin báo, lực lượng CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột xác minh và phát hiện ô tô màu trắng mang biển số 47A-179.79 đang đậu trên đường Y Wang (phường Ea Tam).

Qua xác minh, chiếc xe trên gắn biển số giả của một chiếc xe LEXUS màu đen, thuộc sở hữu của Công ty TNHH XDCĐ Hoàng Nam (địa chỉ tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

