Mang quan tài đến chủ hụi đòi nợ

Theo ghi nhận của PV Infonet, vào ngày 15/2 (Rằm tháng Giêng), hàng nghìn người dân đã tới dâng hương tại Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) cầu bình an, may mắn.