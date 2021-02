Chồng sát hại vợ chiều mùng 5 Tết: Kẻ côn đồ, cố ý giết người đối diện án tử hình

Đối tượng sát hại vợ chiều 16/2 (mùng 5 Tết) đã bị công an bắt giữ để điều tra hành vi giết người. Theo đánh giá của luật sư, hành vi của Hùng có dấu hiệu mang tính chất côn đồ, cố ý tước đi mạng sống của người khác.

Chiều 18/2, một lãnh đạo Công an TX Sơn Tây (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng Vũ Thanh Hùng (SN 1984, trú tại tổ 47 phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 11h trưa 16/2/2021 (tức mùng 5 Tết Tân Sửu 2021), do mâu thuẫn bộc phát trong sinh hoạt gia đình, Hùng đã dùng dao chém liên tiếp vào người vợ là chị T. (SN 1988) tại nhà ở phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây tử vong.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm điều tra và bắt giữ Vũ Thanh Hùng.

Đối tượng Hùng bị cơ quan công an bắt.

Cũng theo lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây, khi vụ việc xảy ra, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng Hùng có dấu hiệu "ngáo đá", tuy nhiên, qua quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định đối tượng ra tay sát hại nạn nhân (vợ) là do mâu thuẫn trong gia đình.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Nói về vụ việc này, luật sư Hoàng Nguyễn Thùy Linh (Hà Nội) chia sẻ: "Ngày Tết là những ngày vui đối với mọi gia đình, mỗi người. Thế nhưng chỉ vì mâu thuẫn của đôi vợ chồng trẻ mà án mạng xảy ra, gia đình tan nát. Vụ việc quả thực là nỗi buồn lớn đối với gia đình".

Xem xét về hành vi của đối tượng Hùng, nữ luật sư đánh giá, có dấu hiệu mang tính chất côn đồ. "Hành vi dùng dao chém liên tiếp vào vợ - người thân, người gắn bó với cả cuộc đời thể hiện sự liều lĩnh, côn đồ và là cố ý tước đi mạng sống của người khác. Hành vi này có dấu hiệu rõ rệt của tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự", luật sư phân tích.

"Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và bắt giữ đối tượng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu đối tượng Hùng giết vợ khi có nồng độ cồn thì theo quy định của pháp luật, người chồng này sẽ bị phạt tù từ 12 - 20 năm tù hoặc chung thân đến tử hình", luật sư Linh nhận định.

