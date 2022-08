Chồng giết vợ rồi tự sát bất thành

Sau khi dùng dao đâm vào ngực vợ dẫn đến tử vong, người chồng ở Thanh Hóa dùng chính con dao đó đâm vào ngực mình để tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời.

Sáng 25/8, thông tin từ UBND xã Thanh Quân (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng chồng sát hại vợ rồi tự sát nhưng bất thành.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 24/8, do mâu thuẫn nên Lữ Văn Lý (SN 1982, trú thôn Thanh Nhân, xã Thanh Quân) đã dùng dao đâm vào ngực vợ mình là chị Vi Thị T (SN 1985) ở dưới bếp của nhà mẹ vợ. Sau khi đâm vợ, xong Lý cũng dùng chính hung khí này đâm vào ngực mình tự sát.

Phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng đưa 2 người đến trạm y tế xã cấp cứu nhưng người vợ đã tử vong, còn Lý sau khi sơ cứu được chuyển lên Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các phòng nghiệp vụ Công an Thanh Hóa phối hợp cùng Công an huyện Như Xuân và Viện kiểm sát khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị