“Chôn sống” thanh niên: Nếu bố mẹ “chủ mưu” thì xử lý ra sao?

Nam thanh niên bị trói tay, bị 1 nhóm người hành hạ (ảnh cắt từ clip).

Ngày 27/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 5 phút ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đánh đập, hành hạ rồi 'chôn sống' 1 thanh niên như thời trung cổ. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc xác minh được biết có 13 nghi phạm liên quan đến clip nam thanh niên bị "chôn sống".

Qua lời khai của những người liên quan cho biết, hành vi này nhằm đe dọa, ép trả nợ. Đồng thời mẹ nạn nhân cũng nhờ răn đe để con trai đỡ chơi bời.

Câu hỏi đặt ra là: Trong vụ việc này, nếu đúng như lời khai của các nghi phạm liên quan, rằng mẹ nạn nhân "nhờ" răn đe để con trai bớt chơi bời, vậy nếu bố mẹ “chủ mưu” thì xử lý ra sao?

Theo luật sư Hoàng Tùng – (Trưởng VPLS Trung Hòa, Hà Nội): “Sự việc nam thanh niên 17 tuổi bị trói tay và bị một nhóm thanh niên đem đi "chôn sống" khiến cộng đồng mạng bất ngờ trước hành động liều lĩnh và bất chấp mạng sống, sức khỏe của người khác. Hành vi của nhóm đối tượng trên sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều đáng quan tâm là nhóm đối tượng khai mục đích của những hành động nêu trên là do gia đình nạn nhân nhờ dạy dỗ, dọa con không được phá nữa. Vấn đề này không chỉ liên quan đến vấn đề pháp lý mà còn là vấn đề về giáo dục trong gia đình.

Trường hợp gia đình nạn nhân thật sự đã có lời, nhờ hoặc thuê nhóm đối tượng để dạy dỗ, dọa con không được nghịch nữa thì còn phải xem xét việc nhờ hoặc thuê này có tính chất như thế nào? Chỉ là dùng lời đe dọa hay có cả hành động?

Nếu được dùng hành động thì là hành động gì? Những hành vi như trói, "chôn sống" quay clip lại truyền bá trên các mạng xã hội người mẹ có biết trước hay không? Hay những hành vi này đã vượt quá sự nhờ hoặc thuê và vượt quá mục đích ban đầu là dạy dỗ của gia đình.

Từ những quan điểm nêu trên, nam luật sư phân tích: “Nếu gia đình biết trước, đồng ý hoặc đề nghị nhóm đối tượng thực hiện hành vi nêu trên đối với con ruột của mình thì cũng phải chịu trách nhiệm về những hành vi của nhóm đối tượng. Hoặc chịu trách nhiệm từng phần về hành vi của mình.

Còn trường hợp gia đình không hề biết những hành vi nêu trên, hay đơn giản chính là lời khai của nhóm đối tượng là không chính xác thì người mẹ hoặc bố… là người giám hộ, đại diện theo pháp luật của nạn nhân. Có quyền yêu cầu các cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc hoặc yêu cầu bồi thường cho con của mình”.

Còn luật sư Nguyễn Thị Hường (VPLS Nguyễn Anh, Hà Nội) cho biết: “Dưới góc độ pháp lý, hành vi của các đối tượng đã xâm phạm đến quyền tự do thân thể và quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.

Trong vụ án này, các đối tượng đã có hành vi lên kế hoạch bắt giữ nạn nhân đưa đến địa điểm định trước và tại đó đã sử dụng vũ lực trói tay, trùm đầu, "chôn sống" dưới hố cát như thời trung cổ nhằm bắt nạn nhân trả nợ”.

Hình ảnh nam thanh niên bị 'chôn sống' được cắt từ clip.

Ngoài ra, vị nữ luật sư này cũng phân tích: “Xét hành vi của các đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 157 và Điều 168 Bộ luật hình sự.

Để thực hiện được việc chiếm đoạt tài sản thì đầu tiên phải xâm phạm đến quan hệ nhân thân như sử dụng vũ lực trói tay, trùm đầu, lột quần áo, đẩy nạn nhân xuống hố đất rồi lấp cát đe dọa nạn nhân”.

Theo luật sư Hường, đối với tội Cướp tài sản, cơ quan điều tra sẽ làm rõ số tiền các đối tượng bắt nạn nhân trả nợ để làm căn cứ xử lý tương ứng theo định khung quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự.

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các đối tượng cùng thống nhất tham gia bắt giữ nạn nhân và dùng vũ lực bắt nạn nhân trả nợ nên phải chịu chung về hành vi phạm tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Tội cướp tài sản là loại tội có cấu thành hình thức. Tội phạm hoàn thành kể từ thời điểm có hành vi dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào chiều hôm qua (27/3), trao đổi với PV Infonet, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra đang củng cố lời khai, chứng cứ để xử lý 13 nghi phạm liên quan đến clip nam thanh niên bị "chôn sống".

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, qua xác minh, sự việc xảy ra hôm 25/3. Nạn nhân trong vụ việc là N.Q.V (17 tuổi, trú tại khối 5, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). 13 nghi phạm có mặt trong clip này đã được triệu tập lấy lời khai.

“Họ khai V. từng thuê xe máy của một người trong nhóm rồi mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài. Việc bắt giữ và có những hành vi như vậy là để đe dọa, ép trả nợ. Ngoài ra, mẹ nạn nhân cũng nhờ răn đe để con trai đỡ chơi bời”, Đại tá Hùng nói.

Sông Yên