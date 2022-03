Chiêu thức thu gom đất của 'bà trùm' tín dụng đen vừa bị khởi tố ở Đắk Nông

Giúp hàng xóm tìm người vay tiền lãi suất cao, thu lời bất chính hàng tỷ đồng, cặp vợ chồng ở huyện Đắk G’long vừa bị Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố cùng đồng phạm là ''bà trùm'' Phạm Thị Huyền.

Sáng nay (18/3), thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huyền (SN 1986) và 2 vợ chồng hàng xóm là K’Krang (SN 1965), H’Dô (SN 1970), cùng trú tại huyện Đắk G’long.

Phạm Thị Huyền - ''bà trùm'' cho vay nặng lãi bị điều tra.

Các đối tượng này bị khởi tố để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó vào khoảng đầu năm 2020, Huyền bắt đầu hoạt động cho vay tiền ngắn hạn và dài hạn thu lãi suất cao từ 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 6.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương lãi suất từ 144%/1 năm đến 216%/1 năm.

Đối tượng mà Huyền tập trung cho vay chủ yếu là những người đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu hiểu biết và khó khăn về nguồn vốn nhưng lại có nhiều đất canh tác.

K'Krang bị điều tra vì có hành vi giúp Phạm Thị Huyền tìm người vay nặng lãi.

Huyền đã tính toán rất kỹ, đối với những con nợ của Huyền vay tiền với lãi suất cao thường không có khả năng thanh toán nên phải bán đất cho Huyền để thanh toán nợ.

Để thuận lợi hơn trong quá trình làm ăn, đến khoảng tháng 6/2020, Huyền móc nối với vợ chồng hàng xóm là K’Krang và H’Dô để tìm người vay.

Huyền thỏa thuận với vợ chồng K’Krang khi có khách vay tiền thì Huyền sẽ đưa tiền cho vợ chồng K’Krang trực tiếp giao dịch với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Huyền sẽ trích lại một phần tiền lãi cho vợ chồng K’Krang.

Còn những người vay tiền trực tiếp, Huyền thường viết giấy vay mượn tiền hoặc yêu cầu người vay viết giấy bán đất cho Huyền và thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lãi suất từ 3.000 đồng đến 6.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Khi đến hạn nhưng không trả được thì người vay phải làm thủ tục sang nhượng đất cho Huyền.

Với những phương thức, thủ đoạn đó, từ đầu năm 2020 đến tháng 2/2022, các đối tượng đã cho người dân vay trên 300 lượt với số tiền cho vay hơn 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng trên 3 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra mở rộng.

Sông Cài