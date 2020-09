Chiến sĩ CSCĐ bị xe tông tử vong: Tài xế và chủ xe đối diện mức án nặng nhất

Theo luật sư, 2 bị can trên chiếc ô tô 16 chỗ tông chết chiến sĩ CSCĐ ở Bắc Giang có khả năng phải chịu hình phạt chung thân hoặc tử hình; xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX sẽ quyết định mức án với các bị cáo.

Liên quan đến vụ chiến sĩ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) bị xe ô tô 16 chỗ tông tử vong, ngày 16/9, Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe Trần Văn Dũng (SN 1989, trú xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) và chủ xe Dương Đức Tuyển (SN 1998, trú tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) về hành vi "Giết người".

Lực lượng chức năng khống chế, áp giải nghi phạm.

Theo luật sư Bùi Thị Loan (Giám đốc Công ty luật TNHH Bùi Loan – Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Với tình huống xảy ra như báo chí đã thông tin thì hành vi của các bị cáo đã đủ cấu thành tội phạm tại khoản d Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo đó các bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” với tình tiết định khung “Giết người đang thi hành công vụ”.

Về khung hình phạt, theo Điều 123, mức án cao nhất các bị cáo có khả năng phải chịu là tù chung thân hoặc tử hình, tùy thuộc vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo.

Theo như mô tả, người lái xe 16 chỗ cố tình không chấp hành hiệu lệnh mà lao thẳng xe vào phía người thi hành công vụ, khi biết chiến sĩ cảnh sát vướng lên nắp capo mà tài xe vẫn tiếp tục phóng nhanh, lạng lách, khiến chiến sĩ cảnh sát cơ động ngã xuống đường và bị ô tô chèn lên gây thiệt mạng.

Ngoài ra, qua kiểm kê, trên chiếc ô tô còn có 80 thùng linh kiện điện tử và loa điện thoại di động (ước lượng khoảng 1,6 tấn). Hiện nay, Công an Bắc Giang chưa thông báo hàng hóa này có đầy đủ giấy tờ hay không.

Khoản 4 Điều 8 Thông tư 65/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 5/8/2020 quy định về quyền hạn của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát như sau: “Được trang bị, lắp đặt sử dụng phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an”.

Như vậy, theo Thông tư mới có hiệu lực thì các chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ được cung cấp vũ khí để khắc chế người vi phạm trong hoạt động tuần tra, kiểm soát. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ loại vũ khí được cho phép sử dụng là gì và được sử dụng trong những tình huống như thế nào.

"Đây là một điểm mới, tạo điều kiện thuận lợi cho Cảnh sát giao thông trong việc xử lý các tình huống nguy hiểm, tránh các sự cố đáng thương tiếc xảy ra như với thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh, nhưng cần được hướng dẫn cụ thể hơn" luật sư Bùi Thị Loan chia sẻ.

Tóm tắt nội dung vụ việc:

Chiều 14/9, tại Km 122 + 150 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (đoạn qua địa phận xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Giang gồm các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát giao thông (CSGT), Cảnh sát cơ động (CSCĐ) phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang yêu cầu dừng ô tô Ford Transit loại 16 chỗ màu bạc BKS 29B - 501.64 để kiểm tra do nghi vấn vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Sau khi 2 chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện, lái xe ô tô đã cho xe giảm tốc độ và đánh lái vào lề đường. Tuy nhiên, sau đó lái xe bất ngờ tăng tốc, lao thẳng vào 3 chiến sĩ đứng phía trước.

Trước sự việc bất ngờ, chiến sĩ CSCĐ Nguyễn Văn Mạnh bị ô tô đâm trúng nên đã bám vào nắp ca pô của ô tô và liên tục ra tín hiệu dừng lại nhưng tài xế vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện chạy về phía TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Khi xe chạy đến Km 121+90 đoạn qua địa phận xã Song Khê (TP Bắc Giang), chiến sĩ Mạnh ngã xuống đường và hi sinh sau đó.

Dũng tiếp tục lái xe về hướng về TP Bắc Giang khoảng 2km thì dừng lại, cùng Tuyển (chủ xe) mở cửa xe bỏ chạy nhưng sau đó đã bị lực lượng chức năng và quần chúng bắt giữ.

Sông Yên