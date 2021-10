Vụ 'bé trai 2 tuổi bị bắt cóc’ ở TPHCM: Do bà ngoại 'tưởng tượng' ra

Chị Mai cho biết, do lo sợ, muốn Công an nhanh chóng làm rõ có người bắt cóc cháu K. hay không, nên chị “tự diễn” nói thêm việc có người vào nhà bắt cóc cháu K., đánh chị để vụ việc... thêm nghiêm trọng.

Ngày 20/10, Công an phường Phú Hữu phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã điều tra làm rõ vụ thông tin trình báo bé trai 2 tuổi bị người lạ vào nhà bắt cóc nhưng bà ngoại giật lại được. Sự việc không như thông tin ban đầu đã gây bàng hoàng trong dư luận, vì bà ngoại tưởng tượng, loan báo thông tin không đúng sự thật.

Công an ghi lời khai những người liên quan.

Theo cơ quan công an, khoảng 15 giờ chiều 19/10, Công an phường Phú Hữu nhận được tin báo có vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại nhà số 1, đường 20 (khu phố 2 phường Phú Hữu, TP Thủ Đức), Ban chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ xuống nắm thông tin, tìm hiểu vụ việc để có biện pháp truy bắt kịp thời đối tượng bắt cóc trẻ em.

Tiến hành làm việc thì chị Nguyễn Trúc Mai (SN 1976, chủ nhà) kể lại, trước đó, khoảng 13 giờ 45 cùng ngày, chị Mai ngồi trước sân nhà chơi với cháu ngoại là Đăng Như Minh K. (SN 2019), được một lúc thì chị vào nhà lấy nước uống.

Khi chị Mai đi xuống nhà bếp thì nghe tiếng cháu K. khóc nên vội chạy ra, lúc này thấy một thanh niên đang ôm cháu K. đi ra đường, chị liền chạy đến nắm lấy chân cháu kéo lại. Khi chị ôm cháu thì đối tượng thanh niên một tay cầm chân cháu bé, một tay đánh vào đầu chị. Nhưng sau đó thấy chị Mai đã ôm được cháu K. nên người thanh niên bỏ ra ngoài lên xe chạy đi.

Chị Mai đã ôm cháu K. chạy ra đường nhìn theo thì thấy đối tượng sử dụng chiếc xe máy màu đỏ. Cùng lúc này có chị Thảo từ tiệm tóc đối diện đi ra thì chị Mai nói “cháu K. mới bị bắt cóc nhưng không thành”.

Sau khi nắm được thông tin ban đầu, nghi vấn đây là vụ bắt cóc trẻ em nên Công an phường Phú Hữu tiến hành làm việc với chị Mai và rà soát, nắm thông tin từ các nhân chứng xung quanh khi xảy vụ việc và huy động lực lượng truy xét theo hướng đối tượng tẩu thoát để rà soát camera an ninh dọc tuyến đường.

Quá trình trích xuất các camera an ninh quanh khu vực nhà chị Mai và hướng đối tượng tẩu thoát nhưng không thu thập được hình ảnh gì có giá trị, do góc nhìn và đường truyền các camera bị hư. Các nhân chứng thì không có ai trực tiếp chứng kiến sự việc thời điểm cháu K. bị bắt cóc mà chỉ nghe từ lời kể lại của chị Mai.

Với thông tin cung cấp của chị Mai cho thấy có dấu hiệu của vụ bắt cóc trẻ em nên Công an phường Phú Hữu đã báo tin và xin ý kiến của lãnh đạo Công an TP Thủ Đức để huy động lực lượng điều tra, truy bắt cho bằng được đối tượng bắt cóc trẻ em. Thượng tá Quách Thắng - Phó Công an TP Thủ Đức đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo, nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc.

Cơ quan công an làm việc thâu đêm để xác minh vụ việc.

Đến 18 giờ 35 phút cùng ngày thì Công an phường Phú Hữu trích xuất được camera ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc. Hình ảnh cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc có 1 chiếc xe gắn máy màu đỏ do một thanh niên điều khiển chạy từ đầu đường 20 ngang qua nhà chị Mai rồi chạy thẳng về nhà số 11 đường 20, KP2, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức.

Qua xác minh được biết người điều khiển xe máy màu đỏ này là anh Lý Minh Hân (SN 1991), ngụ tại số nhà nói trên. Anh Hân cho biết sau khi đi giao đồ cho vợ trên bệnh viện, đến 13 giờ 45 phút cùng ngày chạy xe về tới đường 20 để về nhà, trên đường về có chạy ngang nhà chị Mai nhưng không hề thấy ai, cũng không dừng lại trước nhà chị Mai để làm gì.

Qua làm việc với chị Nguyễn N.T (SN 1970, HKTT: đường 20, KP2, phường Phú Hữu), chị T cho biết, sau khi làm tóc xong vừa bước ra khỏi tiệm thì thấy chị Mai bế cháu K. trên tay, đứng ngoài đường gọi chị T lại và nói cháu K. mới bị bắt cóc, sau đó chị Mai la lớn “cháu K. bị bắt cóc” nên mọi người dân chạy ra chứng kiến vụ việc.

Còn thời điểm chị Mai nói có người thanh niên vào nhà bắt cóc cháu K. nhưng chị Mai kéo lại được và bị người thanh niên đánh thì chị T không thấy, chỉ nhìn theo hướng chị Mai chỉ thì thấy có người thanh niên chạy xe màu đỏ, nhưng không xác định được xe gì.

Cổng nhà chị Mai.

Sau khi tổng hợp các tài liệu, dữ liệu camera, lực lượng công an nhận định vụ bắt cóc trẻ em trên qua lời kể của chị Mai là không đúng. Công an phường đã mời chị Mai lên phường để làm rõ thêm. Qua các dữ liệu thu được từ hệ thống camera đưa ra cho chị Mai xem thì lúc này người phụ nữ này mới chịu nói ra sự thật của vụ việc.

Chị Mai cho biết, lúc đi vào nhà lấy nước uống thì nghe tiếng cháu K. khóc liền chạy ra thì thấy cháu đang nằm dưới nền sân nhà khóc, cửa rào mở, cùng lúc này thấy người thanh niên chạy xe màu đỏ ngang qua nên chị nghĩ rằng đó là người bắt cóc cháu K., nhưng do kịp chạy ra nên người thanh niên bỏ đi.

Sau đó chị Mai bế cháu K. chạy theo ra đường thì lúc này gặp chị T từ tiệm tóc đi bộ ra nên gọi lại nói cháu K. mới bị bắt cóc. Sau đó thì chị Mai la lớn cho nhiều người hàng xóm chạy ra, từ đó câu chuyện được “thêu dệt” trở thành vụ bắt cóc trẻ em gây hoang mang dư luận.

Về lời trình bày lúc đầu của chị Mai là có người thanh niên vào nhà bắt cóc cháu K. nhưng chị giữ lại được và bị người thanh niên dùng tay đánh là không có. Chị Mai cho biết, do thấy cháu khóc và thấy có xe chạy ngang nhà ngay vào thời điểm nhạy cảm nên nghĩ đó là kẻ bắt cóc.

Tại cơ quan công an chị Mai cũng nói thật, do lo sợ, muốn Công an phường nhanh chóng làm rõ khúc mắc có người bắt cóc cháu K. nên chị “tự diễn” nói thêm việc có người thanh niên vào nhà bắt cóc cháu K., đánh chị là để thêm nghiêm trọng cho cơ quan công an vào cuộc.

Vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý.

Theo congan.com.vn