Chỉ huy trưởng quân sự kể lại giây phút bị người đàn ông cầm dao đuổi chém

Ngoài ra, ông Nguyễn Công Khoa - Chỉ huy quân sự xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội cũng cho biết thêm, do Trần Đình Giang đi khỏi địa phương từ lâu nên các cán bộ không ai biết.

Hình ảnh đối tượng cầm dao truy đuổi chỉ huy quân sự xã (ảnh cắt từ clip).

Khi về đến địa phương, Giang nhất quyết không khai báo y tế và không xuất trình giấy tờ đi đường rồi xông thẳng vào chốt nên các cán bộ đã yêu cầu phải làm đúng trình tự theo quy định thì bị Giang chửi bới, lăng mạ… và không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Khi tôi đang điện cho cơ quan công an, để báo về vụ việc, Giang liền chạy vào nhà người dân lấy một con dao rượt đuổi, Khi đó, tôi đã cố gắng làm sao để tránh bị thương, tìm cơ hội để khống chế đối tượng.

May mắn khi tôi ngã xuống đường, Giang dùng dao đâm thẳng vào bụng, nhưng lúc đó tôi dùng 2 chân (chân đi giầy đinh) đạp bay con dao trong tay Giang. Khoảng 2 giây sau, tôi vùng dậy khống chế đối tượng bàn giao cho cơ quan công an. Rất may tôi chỉ xây xát ở tay và chỉ bị thương nhẹ”.

Đối tượng Giang tại cơ quan công an.

Còn ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, vào khoảng 18 giờ 15 phút, ngày 26/8, các cán bộ làm nhiệm vụ trực chốt tại thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh khi thấy Trần Đình Giang (SN 1978, trú tại thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh) đi qua chốt đã yêu cầu khai báo y tế và kiểm tra giấy tờ đi đường.

Tuy nhiên, Giang không chấp hành, chửi bới, đôi co với lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, các cán bộ trực chốt tại đây kiên quyết yêu cầu Giang phải khai báo y tế thì đối tượng này đã chạy vào nhà dân gần đó lấy con dao rượt đâm ông Nguyễn Công Khoa, Chỉ huy trưởng quân sự xã Chu Minh.

Toàn cảnh clip cho thấy, ông Khoa bị Giang cầm dao rượt chém chạy được khoảng 15 mét thì vị cán bộ này ngã xuống đường. Khi Giang xuống dao thì ông Khoa đã dùng chân đạp bay con dao trên tay Giang.

Ngay sau đó, ông Khoa bật dậy cùng với các cán bộ khác khống chế Giang và báo cho Công an đến làm nhiệm vụ.

Đại tá Kiều Quang Phương, Trưởng Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc nam thanh niên cầm dao tấn công, đâm cán bộ chốt kiểm dịch xảy ra trên địa bàn.

