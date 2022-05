Chạy xe máy từ Đồng Nai về Tây Nguyên để trộm cắp đồ trên ô tô dừng đỗ dọc quốc lộ 14

Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa triệt phá nhóm đối tượng từ Đồng Nai lên Đắk Nông để trộm cắp tài sản trên ô tô, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Sáng nay (23/5), thông tin từ Công an TP Gia Nghĩa cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Đức Thắng và Nguyễn Văn Đắc bị bắt giữ

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Đức Thắng (SN 1998) và Nguyễn Văn Đắc (SN 1968), cùng trú tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 18/5, Đắc và Thắng chở nhau bằng xe máy từ tỉnh Đồng Nai đi theo quốc lộ 14 lên Tây Nguyên tìm kiếm các xe ô tô dừng, đỗ ven đường để trộm cắp tài sản trên những chiếc xe này.

Để thực hiện hành vi trộm cắp, 2 đối tượng này đã chuẩn bị các dụng cụ như đèn pin, bao tay, cần siết chữ L.

Công an thành phố Gia Nghĩa trao trả tài sản mất trộm cho vợ chồng ông Trần Duy Phương.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 19/5, 2 đối tượng chạy đến địa bàn xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, Bình Phước thì phát hiện xe ô tô bán tải có chủ xe ngủ bên trong đang dừng đỗ bên ven đường.

Lúc này Đắc đã dùng cần siết chữ L mở cửa xe ô tô rồi nhanh chóng trộm 2 chiếc điện thoại di động, sau đó bỏ chạy về hướng Đắk Nông.

Khoảng 4h30 sáng cùng ngày, Thắng và Đắc chạy tới khu vực tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tiếp tục phát hiện chiếc xe ô tô tải của vợ chồng ông Trần Duy Phương và bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú ở TP Pleiku, Gia Lai) bị hỏng, đang dừng đỗ bên Quốc lộ 14.

Đắc nhanh chóng lên xe ô tô lấy trộm 1 túi xách bên trong có 170 triệu đồng. Được món hời, Đắc đưa cho Thắng 70 triệu đồng rồi cả 2 xuôi về hướng TP Hồ Chí Minh.

Sực việc nhanh chóng được báo lên Công an TP Gia Nghĩa, đến 1h sáng 20/5, Công an TP Gia Nghĩa đã phối hợp với Công an xã Phước Hòa và Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) bắt giữ Đắc và Thắng khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn.

Quá trình bắt giữ Thắng và Đắc, phía công an thu giữ được 170 triệu đồng, 1 xe mô tô, 6 điện thoại di động, 1 đèn pin, 4 bao tay, 1 cần siết chữ L.

Đến ngày 22/5, Công an TP Gia Nghĩa đã tổ chức trao trả 170 triệu đồng cho vợ chồng ông Trần Duy Phương.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

