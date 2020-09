Đốt vàng mã cúng Rằm tháng Bảy, nhà 2 tầng ở Hải Phòng bị thiêu rụi

Một ngôi nhà 2 tầng tại phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân, Hải Phòng) bị thiêu rụi lúc chiều tối do chủ nhà đốt vàng mã sau khi cúng Rằm tháng Bảy.

Chiều tối 1/9, một vụ cháy xảy ra tại nhà số 5 ngõ 82 đường Vũ Chí Thắng (phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng). Ngọn lửa bùng phát từ khu vực sân thượng, phía sau tầng 2 của ngôi nhà, sau đó lan nhanh xuống dưới, kèm theo một vài tiếng nổ lớn.

Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong ngõ, đông dân cư, gây tắc đường cục bộ xung quanh khu vực ngõ 82 đường Vũ Chí Thắng. Nhận được tin báo, Công an quận Lê Chân đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ và xe cứu hỏa xuống hiện trường dập lửa, không để ngọn lửa lan sang các nhà lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ đồ đạc trong căn nhà đã bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy là do chủ nhà đốt vàng mã sau khi cúng Rằm tháng Bảy, không may bị cháy lan ra ngoài. Vụ việc đang được Công an quận Lê chân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo, khi đốt vàng mã, người dân cần tuân thủ đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng cháy, như: Phải đốt tiền vàng trong các lư hương, các thùng bằng vật liệu không cháy, có nắp đậy để tránh tàn tro bay ra xung quanh, đốt ở nơi thông thoáng, cách xa các vật liệu dễ cháy...

Theo vov.vn