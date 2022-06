Lửa cuồn cuộn bốc lên từ xưởng gỗ và bao bì, cụm công nghiệp Tháp – Hồng – Kỷ 'sáng rực' trong đêm

Vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại xưởng chế biến gỗ, bao bì thuộc Cụm công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) tối 16/6 khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Đến gần nửa đêm, hàng trăm người vẫn căng mình nỗ lực dập lửa.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, tối qua, trên địa bàn xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 21h ngày 16/6 tại xưởng chế biến gỗ, bao bì thuộc Công ty sản xuất viên than nén tại xã Diễn Hồng, tại cụm công nghiệp Tháp – Hồng – Kỷ.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 08 xe chữa cháy các loại cùng 56 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương, công an và quần chúng nhân dân huyện Diễn Châu, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn chặn cháy lan. Đám cháy bùng phát mạnh, cột lửa cao hàng chục mét.

Hàng trăm người dân cũng đã có mặt để di dời nhiều tài sản bên trong và một số cơ sở sản xuất bên cạnh, ngăn đám cháy lan rộng.

Gần nửa đêm, hàng trăm người vẫn tập trung quanh hiện trường vụ hỏa hoạn theo dõi và hỗ trợ lực lượng chức năng dập lửa, di chuyển người và tài sản.

Đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế; ngăn chặn nguy cơ cháy lan vào khu vực nhà xưởng. Tuy nhiên, do phế liệu được chất thành đống cao, lượng chất cháy lớn, lực lượng chức năng đã phải huy động thêm 02 máy xúc, 05 lượt xe téc chở nước của nhân dân tiến hành dập tàn; ngăn ngọn lửa bùng trở lại. Hiện, con số thiệt hại vẫn đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ cháy:

Ngọn lửa bùng phát từ xưởng chế biến gỗ và bao bì.

Lửa bốc lên dữ dội do kho chứa các vật liệu dễ cháy.

Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa.

Đến gần 23h, đám cháy cơ bản được khống chế.

Việt Hòa