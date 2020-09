Phú Yên: 4 người trong gia đình bỏng nặng sau vụ cháy lúc nửa đêm

Cả gia đình 4 người ở thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) bị bỏng nặng sau vụ cháy lúc nửa đêm. Hiện Công an tỉnh Phú Yên đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Căn phòng anh Vinh bị cháy hiện đang niêm phong để điều tra. (Ảnh V.T)

Trưa 22/9, ông Lê Xuân Hiền, Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh (thị xã Sông Cầu), cho hay vụ cháy được phát hiện lúc 3h20 ngày 21/9 tại nhà ông Nguyễn Hữu Vinh (40 tuổi, ở thôn Hòa Mỹ thuộc xã này).



“Phòng ngủ gia đình ông Vinh bị cháy rất nặng. Thông tin chúng tôi được báo cáo là ông Vinh đã tông cửa thoát ra, sau đó cứu vợ cùng 2 đứa con nhỏ ra ngoài. Tuy nhiên cả bốn người đều bị bỏng nặng”, ông Hiền thông tin.



Vụ cháy đã khiến ông Vinh cùng vợ là bà Trần Thị Mỹ Linh (33 tuổi), 2 con N.T.M.H. (5 tuổi) và N.H.B.L. (3 tuổi) bị bỏng, được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Do vết bỏng quá nặng, cả 4 người đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM để điều trị.



Bà Đoàn Thị Kim Vương, mẹ anh Vinh, chia sẻ: Khoảng 3 giờ 30 con tôi đạp cửa ra ngoài và cứu mấy đứa nhỏ ra được thì chạy sang gọi tôi. Lúc đó tôi thấy người con tôi cháy đen và hô hoán để xóm làng đưa đi cấp cứu. Gia đình tôi rất mong cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc.



Còn theo hàng xóm thì vợ chồng anh Vinh sống hiền lành mở quán buôn bán nhỏ không có mâu thuẫn gì với ai.



Công an tỉnh phối hợp với Công an TX Sông Cầu niêm phong hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn và dốc toàn lực để điều tra nguyên nhân vụ việc.

