Cháy kho vải rộng gần 2.000m2 trong đêm, thiệt hại tiền tỷ

Trong đêm tối, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho chứa nguyên liệu là hàng vải may mặc của Công ty Cổ phần Đồng Tiến. Nhân viên bảo vệ phát hiện nhưng do lửa quá lớn nên không thể dùng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ để dập.

Đến 3 giờ sáng 12/10, vụ cháy lớn tại kho hàng chứa vải may mặc của Công ty cổ phần Đồng Tiến (cơ sở cũ) trên đường Phan Trung thuộc phường Tân Tiến – TP Biên Hòa mới được dập tắt sau nhiều giờ liền bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Báo Lao động)

Theo thông tin ban đầu, vào 21 giờ 45 phút ngày 11/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho chứa nguyên liệu là hàng vải may mặc rộng gần 2 ngàn mét vuông của Công ty cổ phần Đồng Tiến. Lúc này, bảo vệ kho hàng phát hiện nhưng do ngọn lửa bùng phát quá lớn nên việc dập lửa bằng hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chỗ bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an TP Biên Hòa và Công an tỉnh đã điều 6 xe chuyên dụng, cùng hơn 50 chiến sĩ cứu hỏa tới hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, phía bên trong kho chủ yếu là vải may mặc - một chất liệu dễ cháy, nên ngọn lửa bốc cháy mỗi lúc một lớn, khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng PCCC Công an tỉnh Đồng Nai sau đó tiếp tục điều động thêm 6 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 50 chiến sĩ nữa tới dập lửa. Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cũng đã có mặt tại hiện trường, điều động thêm nhiều xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS TP Biên Hòa đến phối hợp với lực lượng công an chữa cháy.

Cùng với đó, xe chữa cháy của một số công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp cũng được huy động đến hiện trường để dập lửa. Phía công ty cũng đã huy động hằng trăm công nhân thuê trọ gần đó ra di dời một kho hàng ngay bên cạnh kho hàng đang cháy nhằm ngăn ngừa lửa cháy lan gây thiệt hại nặng.

Phải đến 3 giờ sáng 12/10, lực lượng PCCC mới cơ bản dập tắt được ngọn lửa. Bước đầu ghi nhận vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi gần như toàn bộ kho xưởng và hàng chục tấn vải may mặc bên trong ước thiệt hại lên tới nhiều tỷ đồng. Đây là kho hàng rộng gần 2.000 m2 được tận dụng từ kho và xưởng may cũ của Công ty cổ phần Đồng Tiến để chứa nguyên liệu vải may mặc sau khi công ty di dời tới cơ sở mới tại KCN Amata từ năm 2018.

Theo Báo Đồng Nai