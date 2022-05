Cháy lớn ở 3 cửa hàng photocopy, quảng cáo và thời trang, cảnh sát quần quật gần 3h dập lửa ngăn cháy lan sang nhà dân

Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên bao trùm các cửa hàng photocopy, quảng cáo và bán quần áo chỉ trong thời gian rất ngắn. Diện tích bị cháy khoảng 150m2. Sau gần 3h nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Sáng 20/5, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC &CNCH) Công an TP Hà Nội cho biết tối 19/5, các chiến sĩ PCCC kịp thời khống chế đám cháy lớn ở quận Tây Hồ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt, từ xa cũng có thể quan sát đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h 07 ngày 19/5/2022, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại ngõ 440 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động điều động 05 xe chữa cháy và 1 xe téc nước của các đơn vị gồm: Công an quận Tây Hồ, quận Cầu Giấy và Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực số 3 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng hơn 40 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Lửa và khói bốc lên rất lớn.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 1 xe chỉ huy và 5 CBCS tới hiện trường để trực tiếp tham gia chỉ huy chữa cháy.

Vừa tới hiện trường, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – CATP Hà Nội đã thành lập Ban chỉ huy chữa cháy, triệu tập chỉ huy các đơn vị chữa cháy, chỉ đạo việc trinh sát đám cháy, thống nhất kỹ, chiến thuật tổ chức chữa cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả căn nhà do có nhiều vật liệu dễ cháy.

Nhận định tình hình đám cháy diễn biến phức tạp do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc, vận tốc cháy lan nhanh (quần áo, phông bạt quảng cáo,…) Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo các mũi khai thác nguồn nước để tổ chức triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực hộ kinh doanh và nhà dân lân cận, đồng thời chỉ đạo các lực lượng Công an phường, lực lượng các dân phòng,… tổ chức đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy cháy.

Hơn 40 cán bộ chiến sĩ PCCC và Công an các quận được điều động khẩn trương đến hiện trường.

Đến 20h20 cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khống chế, qua đó bảo vệ không để ngọn lửa cháy lan sang các hộ kinh doanh liền kề và các nhà dân lân cận. Khoảng 22h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 22h.

Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích xảy ra cháy khoảng 150m2 bao gồm nhà dân và một phần diện tích của các hộ kinh doanh liền kề (hộ kinh doanh photocopy, hộ kinh doanh quảng cáo, hộ kinh doanh thời trang). Đám cháy không gây thiệt hại về người.

Theo ông Đặng Hữu Tiến, Chủ tịch UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội), nhà bị cháy là nhà tạm lợp tôn, cấp 4.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Theo thống kê, chỉ trong ngày 19/5, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 2 vụ cháy.

Vụ cháy trước đó xảy ra tại nhà dân, số 41, ngõ 4, Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình (Hà Nội) vào 3 giờ 2 phút. Ngôi nhà xảy ra cháy gồm 3 tầng, kết cấu bêtông, cốt thép, điểm cháy xuất phát tại khu vực phòng khách tầng 1, có người mắc kẹt bên trong.

Đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc gây ảnh hưởng đến việc chữa cháy và tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Với quyết tâm cao, lực lượng chức năng đã giải cứu được ba người ra khỏi khu vực cháy nguy hiểm, đưa đến nơi an toàn.

