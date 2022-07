Cháu bé 8 tuổi bị đốt cháy 2 chân sắp được xuất viện

Sáng nay (27/7), thông tin từ BVĐK Vùng Tây Nguyên cho biết, sau một thời gian điều trị tại bệnh viện sức khỏe cháu Y Ngách Niê đã ổn định trở lại, các vết thương bị đốt ở chân đang dần khỏi và vẫn đang tiếp tục được bác sỹ điều trị chu đáo và tận tình.

“Không có gì thay đổi thì trong vài ngày tới hoặc cuối tuần cháu Y Ngách sẽ được xuất viện về với gia đình”, nguồn tin này cho biết.

Như Infonet đã thông tin, vào chiều 12/7, Công an huyện Ea H’leo đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ việc. Theo đó, vào khoảng 4h sáng 12/7, Nay K’Pák (sinh năm 2003, trú tại Buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) mượn xe máy của bạn BKS 47P6-9200 chở Y Ngách Niê (8 tuổi), Y Tách và Y Chơn (là bạn của Y Ngách) về nhà ở Buôn Kri, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo.

Khi đến đoạn đường lô cao su ở Buôn Bir, xã Ea Hiao, do đường mưa, trơn trượt nên Nay K Pák cho dừng xe bên đường.

Sau khi dừng xe thì Y Tách và Y Chơn xuống xe đứng bên lề, còn Y Ngách đùa giỡn trèo lên và ôm cổ Nay K Pák làm cho xe bị đổ, đè lên chân của Nay K Pák và Y Ngách.

Lúc này xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người Y Ngách. Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, K Pák lấy bật lửa ra quẹt vào người Y Ngách để dọa, la mắng Y Ngách không đùa giỡn.

Do quần áo Y Ngách có dính xăng nên nhanh chóng bắt lửa. K Pák đã dùng tay múc nước mưa từ mương bên đường và dùng đất đổ vào người Y Ngách để dập lửa.

Thấy không dập được, K Pák đã lao đến cởi đồ Y Ngách và ném ra bên đường. Hậu quả bé Y Ngách bị bỏng hai chân. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cháu Y Ngách được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Đối tượng Nay Kpák đã bị cơ quan công an tạm giữ. Đến ngày 21/7, VKSND huyện Ea H’leo đã phê chuẩn quyết định khởi tố Nay K’Pák về tội “Cố ý gây thương tích".

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Vụ việc cháu bé 8 tuổi bị bỏng nặng do cháy xăng ở Đắk Lắk khiến dư luận đặc biệt quan tâm hiện vẫn có những thông tin cần làm rõ. Sức khỏe cháu bé cơ bản đã ổn định. Công an đã tạm giữ 1 nghi can để điều tra.