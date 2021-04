Lời khai của kẻ sát hại chị ruột cướp hơn 100 triệu và 3,5 cây vàng

Sáng 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ bàn giao Lê Lâm Trường (26 tuổi, trú xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để di lý về An Giang phục vụ công điều tra vụ án giết người, cướp tài sản.

Nghi phạm Lê Lâm Trường.

Bước đầu, Trường khai nhận làm nghề cơ khí, đã lập gia đình và có con nhỏ, song vừa ly hôn. Do ham mê cờ bạc, anh ta mắc nợ số tiền hơn 100 triệu đồng nên nảy sinh ý định xấu.

Hôm 7/3, cha mẹ Trường từ An Giang lên TP.HCM khám bệnh, nhà chỉ có chị gái và cháu nhỏ. Tối hôm đó, Trường dùng thanh sắt đánh nhiều nhát vào đầu chị. Nạn nhân kháng cự thì bị hắn bóp dẫn đến tử vong. Gây án xong, Trường mở tủ lấy 3,5 cây vàng và hơn 100 triệu đồng.

Trên đường trốn chạy, để tránh bị phát hiện, Trường nhuộm tóc đen sang bạch kim và đóng giả làm đại gia “lắm tiền nhiều của”. Ban đầu, hắn di chuyển từ quê lên TP HCM, tiếp tục ra Hà Nội và sau đó về lại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều đáng nói, trong lúc bỏ trốn, Trường còn nhắn tin qua internet tán tỉnh một cô gái. Đến ngày 10/4, Trường cùng cô gái mới quen này từ Bà Rịa - Vũng Tàu ra Đà Nẵng du lịch.

Trường thuê một homestay trên đường Lê Duẩn (TP Đà Nẵng) lưu trú. Đến chiều 13/4, hắn ta bị các trinh sát tóm gọn.

Hiện Công an Đà Nẵng đang hoàn tất các thủ tục bàn giao Trường cho Công an tỉnh An Giang di lý về địa phương.

Hồ Ca

