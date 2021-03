Kẻ cầm đầu vụ “chôn sống” nam thanh niên bị bắt khi trốn ở Hà Nội

Đêm qua, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã tiến hành bắt giữ đối tượng cầm đầu vụ “chôn sống” nam thanh niên khiến dư luận xôn xao.

Ngày 30/3, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Trọng Dương - kẻ cầm đầu trong vụ nam thanh niên bị "chôn sống" khiến dư luận xôn xao những ngày vừa qua.

Hình ảnh nam thanh niên bị “chôn sống” khiến dư luận bất bình.

Sau khi vào cuộc, sàng lọc các đối tượng, cơ quan điều tra thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Trọng Dương (còn gọi là "Dương đẹp trai") cầm đầu băng nhóm và đang lẩn trốn. Công an TP Vinh đã cử các mũi trinh sát để truy tìm đối tượng.

Đêm 29/3, cơ quan công an đã tóm gọn đối tượng Dương khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. Đến thời điểm này, 14 đối tượng liên quan đến vụ “chôn sống” nam thanh niên đã bị bắt giữ.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Được biết, đối tượng Dương là tên cầm đầu băng nhóm xã hội từng gây nhức nhối trên địa bàn TP Vinh và các vùng phụ cận.

Hiện, Công an TP Vinh vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội liên quan.

Như Infonet đã đưa tin, ngày 27/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 5 phút ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đánh đập, hành hạ rồi "chôn sống" 1 thanh niên, hình ảnh như thời trung cổ, khiến dư luận vô cùng bất bình.

Thông tin với PV, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Vinh nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Sau khoảng 3 tiếng vào cuộc, Công an TP. Vinh đã bắt 13 người liên quan. Nạn nhân trong vụ việc là N.Q.V (17 tuổi, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Qua lời khai ban đầu thì V. là thanh niên hư hỏng tại địa phương, V. đã từng thuê xe máy của một người trong nhóm thanh niên này rồi mang đi cắm để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, bố mẹ V. cũng bất lực nên có nhờ một người trong nhóm này răn đe V.

Vụ “chôn sống” nam thiếu niên: Tâm sự người bố "nhờ răn đe con cho ngoan hơn" Theo người cha của nạn nhân N.Q.V., trước khi sự việc xảy ra, do con trai ham chơi bời, nhiều lần nói không được nên ông đã nhờ người răn đe, ai ngờ sự việc đi quá xa, gây hệ lụy khó lường.

Bảo Trâm