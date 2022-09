Cháy quán karaoke ở Bình Dương, 12 người chết, nhiều người bị thương

Nhiều thi thể nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường, nhiều người khác bị thương trong vụ cháy quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An xảy ra đêm qua, 6/9.