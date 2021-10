Cao tốc, đường sắt qua miền Trung tê liệt vì mưa lũ

Cục Quản lý đường bộ III cũng điều động xe cẩu, xe múc đến vận chuyển bùn non, khắc phục vụ sạt lở. "Về khối lượng đất đá sạt lở khoảng 1.000 m3, tuy nhiên do nước với đất tạo thành bùn non nên việc khắc phục gặp khó khăn. Thời tiết hiện tại không ủng hộ việc sửa chữa nên chúng tôi dự kiến khoảng 2 ngày mới hoàn thành thông xe 2 chiều", ông Bình cho hay.