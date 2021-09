Cảnh sát lần theo đấu vết bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Chiều 27/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt Tẩn A Đường (SN 2001, ở xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) theo Quyết định truy nã ngày 17/8 của Công an tỉnh Bắc Giang về tội cướp tài sản.

Đối tượng Đường (ảnh công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày truy bắt, đến sáng ngày 27/9, tại phường Thới An, quận 12, TP Hồ Chí Minh, mũi trinh sát do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Tẩn A Đường (SN 2001, ở xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) theo Quyết định truy nã ngày 17/8 của Công an tỉnh Bắc Giang về tội cướp tài sản.

Đối tượng Đường bị bắt khi đang lẩn trốn ở TPHCM.

Trước đó, do không có công ăn việc làm, lười lao động nên Tẩn A Đường đã câu kết với một số đối tượng trên địa bàn huyện Việt Yên để hoạt động đòi nợ thuê. Tháng 12/2020, tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Tẩn A Đường và Lê Văn Tuấn (SN 1982, trú tại tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã nhiều lần có hành vi chửi bới, đánh đập và dùng dao đe dọa, ép buộc anh Nguyễn Văn C (SN 1990, trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) phải trả số tiền 200 triệu đồng.

Sau khi gây án, lực lượng công an đã bắt giữ, khởi tố Lê Văn Tuấn để điều tra xử lý về các tội cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản còn đối tượng Đường đã lẩn trốn, di chuyển qua nhiều địa phương.

Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã lần theo dấu vết và bắt giữ được đối tượng khi y đang lẩn trốn tại địa bàn phường Thới An, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện, đối tượng đang được dẫn giải về tỉnh Bắc Giang để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Sông Mã