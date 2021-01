Cảnh sát đột nhập Karaoke Lucky bắt nhóm “Tú cải” thu giữ nhiều súng đạn

Lực lượng Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đột nhập Karaoke Lucky bắt 5 đối tượng thu giữ nhiều súng đạn.

Đối tượng "Tú cải" cùng một số tang vật tại cơ quan công an

Ngày 30/1, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn Vinh (SN 1983; trú tại Kim Quan, Thạch Thất), Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1991), Tạ Thị Thùy Linh (SN 2003), Bùi Nhật Lệ (SN 2001) và Trần Thị Huệ (SN 2003), cùng trú tại Thạch Hòa, Thạch Thất.

Theo tài liệu điều tra, qua công tác rà soát nắm tình hình, Công an huyện Thạch Thất phát hiện đối tượng Lê Văn Vinh (còn gọi là “Tú Cải”) có biểu hiện buôn bán trái phép chất ma túy. Vinh từng có 3 tiền án về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”. Sau khi ra tù, Vinh mở quán karaoke Lucky tại thôn 3, xã Thạch Hòa tập hợp đàn em để mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vinh còn tàng trữ vũ khí nóng để tạo dựng danh tiếng.

Trước đó, ngày 15/01, Công an huyện Thạch Thất đã bắt các đối tượng trong ổ nhóm tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp quán Karaoke Lucky, cơ quan Công an đã phát hiện thu giữ 01 khẩu súng hơi, 2 dùi cui điện; 1 bình xịt hơi cay; 1 súng AK giả và 32,647 gam ma túy tổng hợp. Công an huyện Thạch Thất cũng thu giữ nhiều ma túy được Vinh cất giấu trong quán.

Điều tra mở rộng, ngày 17/01, Công an huyện Thạch Thất tiếp tục thu giữ 1 khẩu súng tiểu liên AK báng gấp; 1 hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK; 6 viên đạn; 1 khẩu súng côn quay; 1 quả tròn dạng lựu đạn được Vinh cất giấu ở dưới mái tôn khu nhà ở của nhân viên quán Lucky.

Hiện Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Theo baogiaothong.vn